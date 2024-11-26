https://sarabic.ae/20241126/خبير-أمريكي-لا-توجد-قيادة-طبيعية-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والناتو-1095186808.html
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
سبوتنيك عربي
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أنه لا توجد حاليا قيادة طبيعية في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والرئيس... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:38+0000
2024-11-26T04:38+0000
2024-11-26T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ساكس، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي، واشنطن بلا دفة. نحن لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدن، في حالة جسدية أو عقلية مناسبة، لأننا لا نسمعه، نحن نرى صورًا مزعجة للغاية".وتابع: "نحن لا نعرف حتى من الذي يتخذ القرارات في الولايات المتحدة، وهذا أمر مثير للقلق حقا".وقال ساكس: "في رأيي، عندما يتم اتخاذ قرار مهم، مثل القرار الذي تم اتخاذه قبل بضعة أيام (بشأن ضربات "أتاكمز" في عمق الأراضي الروسية)، فإننا لا نسمع رئيس الولايات المتحدة يخاطب الشعب الأمريكي لتفسير هذا القرار أو لتبديد الشائعات".ووفقا له، فإنه يجب منع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، من التحدث، بعد كلامه عن الضربات على روسيا، وأفعاله التي يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.وبتقدير ساكس، فإن باور رجل متهور ويفتقر إلى المسؤولية والمعرفة بالدبلوماسية، وأعرب البروفيسور الأمريكي عن ثقته في أنه لا ينبغي أن يحتفظ باور بمنصبه بما يشكل تهديدا للإنسانية.وأشار إلى أن "السبب الجذري العميق" للصراع في أوكرانيا، هو سعي الولايات المتحدة المتواصل لتوسيع حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا مع أوكرانيا، لكن السلطات الأمريكية نفسها غير راغبة في تقييم تصرفاتها من وجهة نظر موسكو.وقال الأستاذ والخبير الأمريكي: "أود أن أقول للأمريكيين إن الأمر كما لو أن روسيا تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في المكسيك، حتى نهر ريو غراندي".وخلص إلى القول: "لا يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ دون المشاركة النشطة للولايات المتحدة في برمجة الأهداف وعمليات الاستهداف. هذا إجراء أمريكي".الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراعتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلامضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
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https://sarabic.ae/20241124/برلماني-سوري-سابق-الغرب-لن-يجرؤ-على-الاصطدام-المباشر-بروسيا-1095138490.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أنه لا توجد حاليا قيادة طبيعية في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، "مقلق للغاية".
وقال ساكس، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي، واشنطن بلا دفة. نحن لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدن، في حالة جسدية أو عقلية مناسبة، لأننا لا نسمعه، نحن نرى صورًا مزعجة للغاية".
ووفقاً لساكس، تفتقر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حاليًا إلى القيادة الطبيعية، التي ينبغي أن توجد على مستوى الدولة وعلى مستوى الحلف.
وتابع: "نحن لا نعرف حتى من الذي يتخذ القرارات في الولايات المتحدة، وهذا أمر مثير للقلق حقا".
بالإضافة إلى ذلك، أشار ساكس إلى أن بايدن، لم يشرح بعد للأمريكيين سبب قراره السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، لضرب عمق الأراضي الروسية.
وقال ساكس: "في رأيي، عندما يتم اتخاذ قرار مهم، مثل القرار الذي تم اتخاذه قبل بضعة أيام (بشأن ضربات "أتاكمز" في عمق الأراضي الروسية)، فإننا لا نسمع رئيس الولايات المتحدة يخاطب الشعب الأمريكي لتفسير هذا القرار أو لتبديد الشائعات".
ووفقا له، فإنه يجب منع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، من التحدث، بعد كلامه عن الضربات على روسيا، وأفعاله التي يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.
وبتقدير ساكس، فإن باور رجل متهور ويفتقر إلى المسؤولية والمعرفة بالدبلوماسية، وأعرب البروفيسور الأمريكي عن ثقته في أنه لا ينبغي أن يحتفظ باور بمنصبه بما يشكل تهديدا للإنسانية.
وقال ساكس: "لا أريد أن يدير جنرالات سياستنا الخارجية أو يقودوا دبلوماسيتنا أو يقودونا إلى طريق الانقراض"، وأكد أيضًا أنه لو كان من يقود الولايات المتحدة الأمريكية "رئيس عادي"، لما صدرت مثل هذه التصريحات من الناتو.
وأشار إلى أن "السبب الجذري العميق" للصراع في أوكرانيا، هو سعي الولايات المتحدة المتواصل لتوسيع حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا مع أوكرانيا، لكن السلطات الأمريكية نفسها غير راغبة في تقييم تصرفاتها من وجهة نظر موسكو.
وقال الأستاذ والخبير الأمريكي: "أود أن أقول للأمريكيين إن الأمر كما لو أن روسيا تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في المكسيك، حتى نهر ريو غراندي".
واتفق ساكس أيضًا مع التقييم القائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم توافق فقط على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، ولكنها نفذت هذه الهجمات بالفعل بنفسها.
وخلص إلى القول: "لا يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ دون المشاركة النشطة للولايات المتحدة في برمجة الأهداف وعمليات الاستهداف. هذا إجراء أمريكي".