خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/خبير-أمريكي-لا-توجد-قيادة-طبيعية-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والناتو-1095186808.html
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
سبوتنيك عربي
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أنه لا توجد حاليا قيادة طبيعية في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والرئيس... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:38+0000
2024-11-26T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وقال ساكس، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي، واشنطن بلا دفة. نحن لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدن، في حالة جسدية أو عقلية مناسبة، لأننا لا نسمعه، نحن نرى صورًا مزعجة للغاية".وتابع: "نحن لا نعرف حتى من الذي يتخذ القرارات في الولايات المتحدة، وهذا أمر مثير للقلق حقا".وقال ساكس: "في رأيي، عندما يتم اتخاذ قرار مهم، مثل القرار الذي تم اتخاذه قبل بضعة أيام (بشأن ضربات "أتاكمز" في عمق الأراضي الروسية)، فإننا لا نسمع رئيس الولايات المتحدة يخاطب الشعب الأمريكي لتفسير هذا القرار أو لتبديد الشائعات".ووفقا له، فإنه يجب منع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، من التحدث، بعد كلامه عن الضربات على روسيا، وأفعاله التي يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.وبتقدير ساكس، فإن باور رجل متهور ويفتقر إلى المسؤولية والمعرفة بالدبلوماسية، وأعرب البروفيسور الأمريكي عن ثقته في أنه لا ينبغي أن يحتفظ باور بمنصبه بما يشكل تهديدا للإنسانية.وأشار إلى أن "السبب الجذري العميق" للصراع في أوكرانيا، هو سعي الولايات المتحدة المتواصل لتوسيع حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا مع أوكرانيا، لكن السلطات الأمريكية نفسها غير راغبة في تقييم تصرفاتها من وجهة نظر موسكو.وقال الأستاذ والخبير الأمريكي: "أود أن أقول للأمريكيين إن الأمر كما لو أن روسيا تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في المكسيك، حتى نهر ريو غراندي".وخلص إلى القول: "لا يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ دون المشاركة النشطة للولايات المتحدة في برمجة الأهداف وعمليات الاستهداف. هذا إجراء أمريكي".الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراعتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلامضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
https://sarabic.ae/20241125/روسيا-تدرس-إمكانية-نشر-صواريخ-في-آسيا-ردا-على-الإجراءات-الأمريكية--1095166586.html
https://sarabic.ae/20241124/برلماني-سوري-سابق-الغرب-لن-يجرؤ-على-الاصطدام-المباشر-بروسيا-1095138490.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو

04:38 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أنه لا توجد حاليا قيادة طبيعية في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، "مقلق للغاية".
وقال ساكس، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي، واشنطن بلا دفة. نحن لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدن، في حالة جسدية أو عقلية مناسبة، لأننا لا نسمعه، نحن نرى صورًا مزعجة للغاية".

ووفقاً لساكس، تفتقر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حاليًا إلى القيادة الطبيعية، التي ينبغي أن توجد على مستوى الدولة وعلى مستوى الحلف.

وتابع: "نحن لا نعرف حتى من الذي يتخذ القرارات في الولايات المتحدة، وهذا أمر مثير للقلق حقا".

بالإضافة إلى ذلك، أشار ساكس إلى أن بايدن، لم يشرح بعد للأمريكيين سبب قراره السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال ساكس: "في رأيي، عندما يتم اتخاذ قرار مهم، مثل القرار الذي تم اتخاذه قبل بضعة أيام (بشأن ضربات "أتاكمز" في عمق الأراضي الروسية)، فإننا لا نسمع رئيس الولايات المتحدة يخاطب الشعب الأمريكي لتفسير هذا القرار أو لتبديد الشائعات".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية
أمس, 13:00 GMT
ووفقا له، فإنه يجب منع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، من التحدث، بعد كلامه عن الضربات على روسيا، وأفعاله التي يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.
وبتقدير ساكس، فإن باور رجل متهور ويفتقر إلى المسؤولية والمعرفة بالدبلوماسية، وأعرب البروفيسور الأمريكي عن ثقته في أنه لا ينبغي أن يحتفظ باور بمنصبه بما يشكل تهديدا للإنسانية.

وقال ساكس: "لا أريد أن يدير جنرالات سياستنا الخارجية أو يقودوا دبلوماسيتنا أو يقودونا إلى طريق الانقراض"، وأكد أيضًا أنه لو كان من يقود الولايات المتحدة الأمريكية "رئيس عادي"، لما صدرت مثل هذه التصريحات من الناتو.

وأشار إلى أن "السبب الجذري العميق" للصراع في أوكرانيا، هو سعي الولايات المتحدة المتواصل لتوسيع حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا مع أوكرانيا، لكن السلطات الأمريكية نفسها غير راغبة في تقييم تصرفاتها من وجهة نظر موسكو.
السلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات سو-27 بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
برلماني سوري سابق: الغرب لن يجرؤ على الاصطدام المباشر بروسيا
24 نوفمبر, 17:12 GMT
وقال الأستاذ والخبير الأمريكي: "أود أن أقول للأمريكيين إن الأمر كما لو أن روسيا تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في المكسيك، حتى نهر ريو غراندي".

واتفق ساكس أيضًا مع التقييم القائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم توافق فقط على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، ولكنها نفذت هذه الهجمات بالفعل بنفسها.

وخلص إلى القول: "لا يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ دون المشاركة النشطة للولايات المتحدة في برمجة الأهداف وعمليات الاستهداف. هذا إجراء أمريكي".
الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع
تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
ضابط أمريكي: بايدن سيخوض حربا نووية قبل تولي ترامب منصبه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала