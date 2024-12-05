https://sarabic.ae/20241205/روسيا-تطور-زوارق-هجومية-سريعة-لقواتها-الخاصة-1095524202.html
روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة
روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 122 وحدة خفيفة تشمل الزوارق الهجومية المصممة لدعم مهام القوات الخاصة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T16:07+0000
2024-12-05T16:07+0000
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وتمثل الزوارق السريعة أحد أهم الوحدات البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة تشمل حماية السواحل والدوريات البحرية في المياه الإقليمية إضافة إلى المهام الخاصة.ويصنف "بي كيه - 16 إي" ضمن زوارق المهام الخاصة الهجومية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أورد مجموعة من أبرز مميزاته العملياتية:أبرز المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن هذا القارب مصمم لدعم القوت الخاصة خلال تنفيذها مهام تتطلب تسللهم إلى الشاطئ عبر المياه الضحلة، كما أنه مصمم للبقاء لعدة أيام داخل المياه خلال دعم مهام الضفادع البشرية في مناطق العمليات العسكرية.ويستطيع "بي كيه - 16" نقل 16 جندي من جنود الضفادع البشرية بكامل عتادهم إلى مناطق العمليات البحرية المستهدفة كما أن تصميمه بتقنيات متطورة بحجم مضغوط يجعله وسيلة مثالية يمكن أن تعتمد عليها أي قوات خاصة تحرص على تنفيذ أكبر قدر من المناورة والتخفي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 122 وحدة خفيفة تشمل الزوارق الهجومية المصممة لدعم مهام القوات الخاصة.
وتمثل الزوارق السريعة أحد أهم الوحدات البحرية
التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة تشمل حماية السواحل والدوريات البحرية في المياه الإقليمية إضافة إلى المهام الخاصة.
26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
ويصنف "بي كيه - 16 إي" ضمن زوارق المهام الخاصة الهجومية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أورد مجموعة من أبرز مميزاته العملياتية:
المدى الكبير مقارنة بحجمها.
القدرة العالية على المناورة.
إمكانية تنفيذها مهام البحث والإنقاذ عن أجسام موجودة تحت الماء.
توفير الدعم لعمليات الغوص.
يمتلك قمرة قيادة وسيطرة مريحة.
يمكن نقله من منطقة ساحلية إلى آخرى عن طريق السكك الحديدية أو الطرق أو حتى بواسطة سفن أكبر.
العرض في المنتصف: 3.8 متر.
وبحسب الموقع، فإن هذا القارب مصمم لدعم القوت الخاصة خلال تنفيذها مهام تتطلب تسللهم إلى الشاطئ عبر المياه الضحلة، كما أنه مصمم للبقاء لعدة أيام داخل المياه خلال دعم مهام الضفادع البشرية في مناطق العمليات العسكرية
.
ويستطيع "بي كيه - 16" نقل 16 جندي من جنود الضفادع البشرية بكامل عتادهم إلى مناطق العمليات البحرية المستهدفة كما أن تصميمه بتقنيات متطورة بحجم مضغوط يجعله وسيلة مثالية يمكن أن تعتمد عليها أي قوات خاصة تحرص على تنفيذ أكبر قدر من المناورة والتخفي.