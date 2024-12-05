روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241205/روسيا-تطور-زوارق-هجومية-سريعة-لقواتها-الخاصة-1095524202.html
روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة
روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 122 وحدة خفيفة تشمل الزوارق الهجومية المصممة لدعم مهام القوات الخاصة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T16:07+0000
2024-12-05T16:07+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095524583_0:0:3181:1790_1920x0_80_0_0_174730ee077d28a22869f5c25b1c772a.jpg
وتمثل الزوارق السريعة أحد أهم الوحدات البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة تشمل حماية السواحل والدوريات البحرية في المياه الإقليمية إضافة إلى المهام الخاصة.ويصنف "بي كيه - 16 إي" ضمن زوارق المهام الخاصة الهجومية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أورد مجموعة من أبرز مميزاته العملياتية:أبرز المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن هذا القارب مصمم لدعم القوت الخاصة خلال تنفيذها مهام تتطلب تسللهم إلى الشاطئ عبر المياه الضحلة، كما أنه مصمم للبقاء لعدة أيام داخل المياه خلال دعم مهام الضفادع البشرية في مناطق العمليات العسكرية.ويستطيع "بي كيه - 16" نقل 16 جندي من جنود الضفادع البشرية بكامل عتادهم إلى مناطق العمليات البحرية المستهدفة كما أن تصميمه بتقنيات متطورة بحجم مضغوط يجعله وسيلة مثالية يمكن أن تعتمد عليها أي قوات خاصة تحرص على تنفيذ أكبر قدر من المناورة والتخفي.
https://sarabic.ae/20230926/المشروع-12418-زورق-روسي-يدمر-أساطيل-العدو-بصواريخ-موجهة-1081431613.html
https://sarabic.ae/20241205/بالأرقام-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تمتلكان-قدرات-عسكرية-لا-مثيل-لها-1095505303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095524583_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_461d10ccabf6c80cf3d5c8917d16464e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة

16:07 GMT 05.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزورق إنزال روسي طراز "بي كيه - 16"
زورق إنزال روسي طراز بي كيه - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 122 وحدة خفيفة تشمل الزوارق الهجومية المصممة لدعم مهام القوات الخاصة.
وتمثل الزوارق السريعة أحد أهم الوحدات البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة تشمل حماية السواحل والدوريات البحرية في المياه الإقليمية إضافة إلى المهام الخاصة.
وحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
"المشروع-12418"... زورق روسي يدمر أساطيل العدو بصواريخ موجهة
26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
ويصنف "بي كيه - 16 إي" ضمن زوارق المهام الخاصة الهجومية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي، الذي أورد مجموعة من أبرز مميزاته العملياتية:
السرعة العالية.
المدى الكبير مقارنة بحجمها.
القدرة العالية على المناورة.
إمكانية تنفيذها مهام البحث والإنقاذ عن أجسام موجودة تحت الماء.
توفير الدعم لعمليات الغوص.
يمتلك قمرة قيادة وسيطرة مريحة.
يمكن نقله من منطقة ساحلية إلى آخرى عن طريق السكك الحديدية أو الطرق أو حتى بواسطة سفن أكبر.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزورق إنزال روسي طراز "بي كيه - 16"
زورق إنزال روسي طراز بي كيه - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
زورق إنزال روسي طراز "بي كيه - 16"
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

أبرز المواصفات الفنية

حجم الزورق: نحو 28 طنا.
الطول: 18 مترا.
العرض في المنتصف: 3.8 متر.
عمق الغاطس: 89 سم.
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
10:37 GMT
وبحسب الموقع، فإن هذا القارب مصمم لدعم القوت الخاصة خلال تنفيذها مهام تتطلب تسللهم إلى الشاطئ عبر المياه الضحلة، كما أنه مصمم للبقاء لعدة أيام داخل المياه خلال دعم مهام الضفادع البشرية في مناطق العمليات العسكرية.
ويستطيع "بي كيه - 16" نقل 16 جندي من جنود الضفادع البشرية بكامل عتادهم إلى مناطق العمليات البحرية المستهدفة كما أن تصميمه بتقنيات متطورة بحجم مضغوط يجعله وسيلة مثالية يمكن أن تعتمد عليها أي قوات خاصة تحرص على تنفيذ أكبر قدر من المناورة والتخفي.
© Sputnik"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
شيليم.. سفينة دورية روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала