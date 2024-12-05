https://sarabic.ae/20241205/بالأرقام-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تمتلكان-قدرات-عسكرية-لا-مثيل-لها-1095505303.html
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
سبوتنيك عربي
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت التزام كل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:37+0000
2024-12-05T10:37+0000
2024-12-05T10:37+0000
رصد عسكري
روسيا
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أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم.كما يسلط الضوء على قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يصنف في المرتبة الـ3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.وتشير الإحصائيات إلى أن الدولتين تمتلكان أضخم قوة بحرية تضم 781 وحدة بحرية روسية و505 وحدات بحرية كورية بإجمالي 1286 وحدة بحرية.وبينما تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة، فإن كوريا الديمقراطية تمتلك ما يقرب من 6 آلاف دبابة، ليصبح إجمالي ما تملكه الدولتان معا نحو 21 ألف دبابة.أبرز قدرات الجيش الروسيأبرز قدرات جيش كوريا الديمقراطيةوقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في بيان، إن "نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، وقعا على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية، التي تم توقيعها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.
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https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-التعاون-العسكري-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-يتوسع-بنشاط-1095311876.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت التزام كل منهما بتقديم الدعم العسكري للآخر في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح، بما يتوافق مع البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا
التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم.
كما يسلط الضوء على قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يصنف في المرتبة الـ3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدولتين تمتلكان أضخم قوة بحرية تضم 781 وحدة بحرية روسية و505 وحدات بحرية كورية بإجمالي 1286 وحدة بحرية.
وبينما تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة، فإن كوريا الديمقراطية تمتلك ما يقرب من 6 آلاف دبابة، ليصبح إجمالي ما تملكه الدولتان معا نحو 21 ألف دبابة.
ثاني أضخم قوة جوية في العالم بـ4 آلاف و255 طائرة.
أضخم قوة دبابات
في العالم بـ14 ألفا و777 دبابة.
ثالث أضخم قوة مركبات عسكرية بـ161 ألفا و382 مركبة.
أضخم قوة مدفعية ذاتية بـ6 آلاف و208 مدفعا.
أضخم قوة مدفعية مقطورة بـ8 آلاف و356 مدفعا.
ثاني أضخم قوة راجمة صواريخ عالميا بـ3 آلاف و65 راجمة.
أضخم أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها أضخم قوة كورفيتات وكاسحات ألغام.
أبرز قدرات جيش كوريا الديمقراطية
قوتها الجوية تصنف في المرتبة الـ11 عالميا بـ951 طائرة.
ثاني أضخم قوة دبابات في العالم بـ5 ألفا و845 دبابة.
قوة مركبات عسكرية تضم 24 ألفا و696 مركبة وتصنف في المرتبة الـ11 عالميا.
ثاني أضخم قوة مدفعية ذاتية بـ4 آلاف و500 مدفعا.
ثالث أضخم قوة مدفعية مقطورة بـ5 آلاف و500 مدفعا.
ثالث أضخم قوة راجمة صواريخ عالميا بـ2920 راجمة.
ثالث أضخم أسطول حربي في العالم بـ505 وحدة بحرية بينها رابع أضخم قوة كورفيتات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في بيان، إن "نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، وقعا على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية
، التي تم توقيعها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.