بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها

عربي
المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241205/بالأرقام-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تمتلكان-قدرات-عسكرية-لا-مثيل-لها-1095505303.html
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها
سبوتنيك عربي
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت التزام كل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:37+0000
2024-12-05T10:37+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095505125_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_4e4bff62222357df22d03f07f4fca0bd.jpg
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم.كما يسلط الضوء على قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يصنف في المرتبة الـ3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.وتشير الإحصائيات إلى أن الدولتين تمتلكان أضخم قوة بحرية تضم 781 وحدة بحرية روسية و505 وحدات بحرية كورية بإجمالي 1286 وحدة بحرية.وبينما تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة، فإن كوريا الديمقراطية تمتلك ما يقرب من 6 آلاف دبابة، ليصبح إجمالي ما تملكه الدولتان معا نحو 21 ألف دبابة.أبرز قدرات الجيش الروسيأبرز قدرات جيش كوريا الديمقراطيةوقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في بيان، إن "نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، وقعا على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية، التي تم توقيعها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.
https://sarabic.ae/20241205/مساعدة-عسكرية-فورية-في-حال-التعرض-لهجوم-الكشف-عن-تفاصيل-اتفاقية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-1095501618.html
https://sarabic.ae/20240217/من-يمتلك-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-في-2024-1086172905.html
https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-التعاون-العسكري-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-يتوسع-بنشاط-1095311876.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095505125_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506d3d8f41ab7f638dfa66d6e8602533.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها

10:37 GMT 05.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة روسية
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت التزام كل منهما بتقديم الدعم العسكري للآخر في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح، بما يتوافق مع البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
دفاع مشترك... الكشف عن تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ
08:42 GMT
كما يسلط الضوء على قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يصنف في المرتبة الـ3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدولتين تمتلكان أضخم قوة بحرية تضم 781 وحدة بحرية روسية و505 وحدات بحرية كورية بإجمالي 1286 وحدة بحرية.
وبينما تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة، فإن كوريا الديمقراطية تمتلك ما يقرب من 6 آلاف دبابة، ليصبح إجمالي ما تملكه الدولتان معا نحو 21 ألف دبابة.
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
من يمتلك أضخم أسطول حربي في العالم في 2024؟
17 فبراير, 17:30 GMT

أبرز قدرات الجيش الروسي

ثاني أضخم قوة جوية في العالم بـ4 آلاف و255 طائرة.
أضخم قوة دبابات في العالم بـ14 ألفا و777 دبابة.
ثالث أضخم قوة مركبات عسكرية بـ161 ألفا و382 مركبة.
أضخم قوة مدفعية ذاتية بـ6 آلاف و208 مدفعا.
أضخم قوة مدفعية مقطورة بـ8 آلاف و356 مدفعا.
ثاني أضخم قوة راجمة صواريخ عالميا بـ3 آلاف و65 راجمة.
أضخم أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها أضخم قوة كورفيتات وكاسحات ألغام.

أبرز قدرات جيش كوريا الديمقراطية

قوتها الجوية تصنف في المرتبة الـ11 عالميا بـ951 طائرة.
ثاني أضخم قوة دبابات في العالم بـ5 ألفا و845 دبابة.
قوة مركبات عسكرية تضم 24 ألفا و696 مركبة وتصنف في المرتبة الـ11 عالميا.
ثاني أضخم قوة مدفعية ذاتية بـ4 آلاف و500 مدفعا.
ثالث أضخم قوة مدفعية مقطورة بـ5 آلاف و500 مدفعا.
ثالث أضخم قوة راجمة صواريخ عالميا بـ2920 راجمة.
ثالث أضخم أسطول حربي في العالم بـ505 وحدة بحرية بينها رابع أضخم قوة كورفيتات.
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط
29 نوفمبر, 08:41 GMT
وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في بيان، إن "نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، وقعا على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية، التي تم توقيعها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала