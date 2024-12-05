https://sarabic.ae/20241205/بالأرقام-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تمتلكان-قدرات-عسكرية-لا-مثيل-لها-1095505303.html

بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها

بالأرقام.. روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمتلكان قدرات عسكرية لا مثيل لها

سبوتنيك عربي

دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت التزام كل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T10:37+0000

2024-12-05T10:37+0000

2024-12-05T10:37+0000

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم.كما يسلط الضوء على قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يصنف في المرتبة الـ3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.وتشير الإحصائيات إلى أن الدولتين تمتلكان أضخم قوة بحرية تضم 781 وحدة بحرية روسية و505 وحدات بحرية كورية بإجمالي 1286 وحدة بحرية.وبينما تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة، فإن كوريا الديمقراطية تمتلك ما يقرب من 6 آلاف دبابة، ليصبح إجمالي ما تملكه الدولتان معا نحو 21 ألف دبابة.أبرز قدرات الجيش الروسيأبرز قدرات جيش كوريا الديمقراطيةوقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في بيان، إن "نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، وقعا على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية، التي تم توقيعها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية