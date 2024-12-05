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مساعدة عسكرية فورية في حال التعرض لهجوم... الكشف عن تفاصيل اتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ
مساعدة عسكرية فورية في حال التعرض لهجوم... الكشف عن تفاصيل اتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
تضمنت معاهدة الشراكة الاستراتيجية، المبرمة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على أنه في حالة وجود تهديد بالعدوان المسلح على إحدى الدولتين، فإن... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:42+0000
2024-12-05T08:44+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وينص الاتفاق، المنشور على الموقع الإلكتروني الحكومي للتشريعات والقوانين في روسيا: "إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول، وبالتالي وجد نفسه في حالة حرب، يقدم الطرف الآخر على الفور المساعدة العسكرية، وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقا للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لتشريعات روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "وفقًا للمادة 22، دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيز التنفيذ، في 4 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق".وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيساهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-التعاون-العسكري-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-يتوسع-بنشاط-1095311876.html
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

مساعدة عسكرية فورية في حال التعرض لهجوم... الكشف عن تفاصيل اتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ

08:42 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 08:44 GMT 05.12.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© POOL
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تضمنت معاهدة الشراكة الاستراتيجية، المبرمة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على أنه في حالة وجود تهديد بالعدوان المسلح على إحدى الدولتين، فإن الطرف الآخر سيقدم على الفور المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات.
وينص الاتفاق، المنشور على الموقع الإلكتروني الحكومي للتشريعات والقوانين في روسيا: "إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول، وبالتالي وجد نفسه في حالة حرب، يقدم الطرف الآخر على الفور المساعدة العسكرية، وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقا للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لتشريعات روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تبادل الرسائل بين نائبي وزيري خارجية البلدين في موسكو.
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط
29 نوفمبر, 08:41 GMT
وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".

تم التوقيع على الاتفاقية نفسها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "وفقًا للمادة 22، دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيز التنفيذ، في 4 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق".
وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيساهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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