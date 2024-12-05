https://sarabic.ae/20241205/مساعدة-عسكرية-فورية-في-حال-التعرض-لهجوم-الكشف-عن-تفاصيل-اتفاقية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-1095501618.html

مساعدة عسكرية فورية في حال التعرض لهجوم... الكشف عن تفاصيل اتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ

مساعدة عسكرية فورية في حال التعرض لهجوم... الكشف عن تفاصيل اتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

تضمنت معاهدة الشراكة الاستراتيجية، المبرمة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على أنه في حالة وجود تهديد بالعدوان المسلح على إحدى الدولتين، فإن... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T08:42+0000

2024-12-05T08:42+0000

2024-12-05T08:44+0000

روسيا

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984447_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_12b732c7dbfa18147491ef5391ce9d3b.jpg

وينص الاتفاق، المنشور على الموقع الإلكتروني الحكومي للتشريعات والقوانين في روسيا: "إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول، وبالتالي وجد نفسه في حالة حرب، يقدم الطرف الآخر على الفور المساعدة العسكرية، وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقا للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لتشريعات روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "وفقًا للمادة 22، دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيز التنفيذ، في 4 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق".وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيساهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-التعاون-العسكري-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-يتوسع-بنشاط-1095311876.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, كوريا الشمالية