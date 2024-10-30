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https://sarabic.ae/20241030/موسكو-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-لا-ينتهك-القانون-الدولي-1094337728.html
موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتهك القانون الدولي
موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتهك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتوافق مع القانون الدولي ولا يشكل... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T22:01+0000
2024-10-30T22:04+0000
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أود أن أؤكد أن التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري أو في المجالات الأخرى، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه. وهي ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تشكل أي تهديد لدول المنطقة أو المجتمع الدولي".وأضاف: "نعتزم تطوير هذا التعاون في المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بندا بشأن الدفاع المشترك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر، إن التعاون الاستراتيجي بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليس غير عادي أو استثنائي، على الرغم من محاولات الغرب شيطنته. وأشارت إلى أن أولئك الملتزمين بالتفاعل السلمي مع موسكو ليس هناك ما يدعوهم للقلق على الإطلاق.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقعة في 9 فبراير/ شباط 2000.وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتهك القانون الدولي

22:01 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 22:04 GMT 30.10.2024)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتوافق مع القانون الدولي ولا يشكل تهديدا لدول المنطقة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أود أن أؤكد أن التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري أو في المجالات الأخرى، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه. وهي ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تشكل أي تهديد لدول المنطقة أو المجتمع الدولي".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
14 أكتوبر, 19:18 GMT
وأضاف: "نعتزم تطوير هذا التعاون في المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.
ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بندا بشأن الدفاع المشترك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر، إن التعاون الاستراتيجي بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليس غير عادي أو استثنائي، على الرغم من محاولات الغرب شيطنته. وأشارت إلى أن أولئك الملتزمين بالتفاعل السلمي مع موسكو ليس هناك ما يدعوهم للقلق على الإطلاق.
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
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كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
22 أكتوبر, 07:51 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.
وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".
ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقعة في 9 فبراير/ شباط 2000.
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.
وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.
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