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بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
كوريا الشمالية
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وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 فبراير/ شباط 2000.وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.
https://sarabic.ae/20241014/كوريا-الشمالية-تأمر-وحداتها-المدفعية-على-طول-الحدود-مع-جارتها-الجنوبية-بالاستعداد-التام-لإطلاق-1093724966.html
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية

19:18 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 19:19 GMT 14.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية (الشمالية)، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.
وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".

ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 فبراير/ شباط 2000.
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وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.
وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.
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