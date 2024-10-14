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كوريا الشمالية تأمر وحداتها المدفعية على طول الحدود مع جارتها الجنوبية بالاستعداد التام لإطلاق النار
كوريا الشمالية تأمر وحداتها المدفعية على طول الحدود مع جارتها الجنوبية بالاستعداد التام لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
أمر جيش كوريا الشمالية وحدات المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، بالاستعداد الكامل لإطلاق النار، بعد أن حذر من مواجهته "كارثة مروعة"، بسبب تحليق طائرات... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T05:39+0000
2024-10-14T05:39+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وأصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، بيانا مساء أمس الأحد، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أن سيئول أرسلت طائرات مسيرة، تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري.وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أصدر جيش كوريا الشمالية أمر عملية أولية، في 12 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) لوحدات المدفعية المشتركة على طول الحدود والوحدات التي تتولى مهمة النيران، للاستعداد الكامل لإطلاق النار"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف البيان: "أمر الجيش 8 ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بوضع الحرب والاستعداد لإطلاق النار، كما عزز نقاط المراقبة المضادة للطائرات في بيونغ يانغ".وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان منفصل: "نحذر مرارا وتكرارا من أننا سنتخذ إجراءات وفقا لتقديرنا، فيما يتعلق بأي طائرات مسيرة يتم رصدها مرة أخرى على أنها طائرات من كوريا الجنوبية، ونعتبرها إعلان حرب".وقالت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، إنها رصدت طائرات مسيرة كورية جنوبية، وهي تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية في سماء بيونغ يانغ، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري، وهددت بالرد بالقوة إذا تكررت مثل هذه الرحلات مرة أخرى.وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أول أمس السبت، من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" في حالة إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة مرة أخرى إلى الشمال.كما أصدرت بيانا مماثلا، مساء أمس الأحد، دعت فيه الجيش الكوري الجنوبي إلى التوصل إلى تدابير لمنع تكرار انتهاك المجال الجوي لكوريا الشمالية.وردًا على التهديد العسكري لكوريا الشمالية، حذّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، من أن الشمال سيواجه "نهاية نظامه"، على حد قولها.وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن "كوريا الشمالية ربما تكون قد قدمت ادعاء مفاجئا بشأن تسلل الطائرات المسيرة المزعومة، لتعزيز تضامنها الداخلي وإحكام قبضتها على شعبها من خلال تصعيد التوترات مع كوريا الجنوبية".وقال كو بيونغ سام، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي: "قد تهدف كوريا الشمالية أيضا إلى استخدام ذريعة لإثارة الاستفزازات أو خلق القلق والارتباك في مجتمعنا".وحذّر بالقول: "مهما كانت نوايا كوريا الشمالية، فلن يحصل الشمال على ما يريده من خلال الترهيب والاستفزازات".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، باعتبارها "دولة معادية أساسية وعدوها الرئيسي الثابت"، على حد وصفها، وستبني هياكل دفاعية في الخطوط الأمامية.ومنذ أن نشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أول أمس السبت، تقريرا عن رحلات الطائرات المسيرة فوق بيونغ يانغ، صعّدت كوريا الشمالية من خطابها الحاد ضد كوريا الجنوبية باستخدام وسائل الإعلام الرسمية.
https://sarabic.ae/20241013/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بدس-أجهزة-تحديد-مواقع-في-بالونات-القمامة-المرسلة-إليها-1093696457.html
https://sarabic.ae/20240803/كيم-جونغ-أون-يوجه-رسالة-حادة-إلى-كوريا-الجنوبية-بعد-أخبار-مفبركة-ويصفها-بـعدو-لا-يتغير-1091386540.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تأمر وحداتها المدفعية على طول الحدود مع جارتها الجنوبية بالاستعداد التام لإطلاق النار

05:39 GMT 14.10.2024
© AP Photoالجيش الكوري الشمالي
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
الجيش الكوري الشمالي
© AP Photo
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أمر جيش كوريا الشمالية وحدات المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، بالاستعداد الكامل لإطلاق النار، بعد أن حذر من مواجهته "كارثة مروعة"، بسبب تحليق طائرات مسيرة فوق عاصمته.
وأصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، بيانا مساء أمس الأحد، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أن سيئول أرسلت طائرات مسيرة، تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أصدر جيش كوريا الشمالية أمر عملية أولية، في 12 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) لوحدات المدفعية المشتركة على طول الحدود والوحدات التي تتولى مهمة النيران، للاستعداد الكامل لإطلاق النار"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضاف البيان: "أمر الجيش 8 ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بوضع الحرب والاستعداد لإطلاق النار، كما عزز نقاط المراقبة المضادة للطائرات في بيونغ يانغ".
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أمس, 05:25 GMT
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان منفصل: "نحذر مرارا وتكرارا من أننا سنتخذ إجراءات وفقا لتقديرنا، فيما يتعلق بأي طائرات مسيرة يتم رصدها مرة أخرى على أنها طائرات من كوريا الجنوبية، ونعتبرها إعلان حرب".
وقالت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، إنها رصدت طائرات مسيرة كورية جنوبية، وهي تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية في سماء بيونغ يانغ، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري، وهددت بالرد بالقوة إذا تكررت مثل هذه الرحلات مرة أخرى.
وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أول أمس السبت، من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" في حالة إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة مرة أخرى إلى الشمال.
كما أصدرت بيانا مماثلا، مساء أمس الأحد، دعت فيه الجيش الكوري الجنوبي إلى التوصل إلى تدابير لمنع تكرار انتهاك المجال الجوي لكوريا الشمالية.
وردًا على التهديد العسكري لكوريا الشمالية، حذّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، من أن الشمال سيواجه "نهاية نظامه"، على حد قولها.
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وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن "كوريا الشمالية ربما تكون قد قدمت ادعاء مفاجئا بشأن تسلل الطائرات المسيرة المزعومة، لتعزيز تضامنها الداخلي وإحكام قبضتها على شعبها من خلال تصعيد التوترات مع كوريا الجنوبية".
وقال كو بيونغ سام، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي: "قد تهدف كوريا الشمالية أيضا إلى استخدام ذريعة لإثارة الاستفزازات أو خلق القلق والارتباك في مجتمعنا".
وحذّر بالقول: "مهما كانت نوايا كوريا الشمالية، فلن يحصل الشمال على ما يريده من خلال الترهيب والاستفزازات".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، باعتبارها "دولة معادية أساسية وعدوها الرئيسي الثابت"، على حد وصفها، وستبني هياكل دفاعية في الخطوط الأمامية.
ومنذ أن نشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أول أمس السبت، تقريرا عن رحلات الطائرات المسيرة فوق بيونغ يانغ، صعّدت كوريا الشمالية من خطابها الحاد ضد كوريا الجنوبية باستخدام وسائل الإعلام الرسمية.
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