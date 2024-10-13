كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241013/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بدس-أجهزة-تحديد-مواقع-في-بالونات-القمامة-المرسلة-إليها-1093696457.html
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها
سبوتنيك عربي
قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس). 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T05:25+0000
2024-10-13T05:25+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092471922_0:0:1723:969_1920x0_80_0_0_cb98e5c064ca9342994c392939ed900c.jpg
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإنه يقدّر أن تكون كوريا الشمالية أنفقت 444148 ألف دولار أمريكي على حملة البالونات، التي ترسلها إلى سيئول لمدة أشهر، ردا منها على دعاية يومية مناهضة لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت، على طول الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.وفي يوم الجمعة الماضي، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ، الأمر الذي جعل كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بتهديد سيئول بـ"كارثة مروعة" في حالة الاستمرار في هذا السلوك، وإرسال المزيد من المسيرات لكوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20240923/كوريا-الجنوبية-تهدد-بـإجراءات-عسكرية-صارمة-ردا-على-بالونات-النفايات-من-جارتها-الشمالية-1093016815.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092471922_124:0:1656:1149_1920x0_80_0_0_9bd7c5d7851096d7d5ea9e5fbb495ab9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها

05:25 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonكوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس).
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.
العرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
كوريا الجنوبية تهدد بـ"إجراءات عسكرية صارمة" ردا على بالونات النفايات من جارتها الشمالية
23 سبتمبر, 12:15 GMT
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإنه يقدّر أن تكون كوريا الشمالية أنفقت 444148 ألف دولار أمريكي على حملة البالونات، التي ترسلها إلى سيئول لمدة أشهر، ردا منها على دعاية يومية مناهضة لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت، على طول الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.
وفي يوم الجمعة الماضي، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ، الأمر الذي جعل كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بتهديد سيئول بـ"كارثة مروعة" في حالة الاستمرار في هذا السلوك، وإرسال المزيد من المسيرات لكوريا الشمالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:11 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала