https://sarabic.ae/20241013/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بدس-أجهزة-تحديد-مواقع-في-بالونات-القمامة-المرسلة-إليها-1093696457.html
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها
سبوتنيك عربي
قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس). 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T05:25+0000
2024-10-13T05:25+0000
2024-10-13T05:25+0000
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ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإنه يقدّر أن تكون كوريا الشمالية أنفقت 444148 ألف دولار أمريكي على حملة البالونات، التي ترسلها إلى سيئول لمدة أشهر، ردا منها على دعاية يومية مناهضة لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت، على طول الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.وفي يوم الجمعة الماضي، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ، الأمر الذي جعل كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بتهديد سيئول بـ"كارثة مروعة" في حالة الاستمرار في هذا السلوك، وإرسال المزيد من المسيرات لكوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20240923/كوريا-الجنوبية-تهدد-بـإجراءات-عسكرية-صارمة-ردا-على-بالونات-النفايات-من-جارتها-الشمالية-1093016815.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بدس "أجهزة تحديد مواقع" في بالونات القمامة المرسلة إليها
قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة عبر سيئول، تم تجهيزها بأجهزة إرسال لتحديد المواقع (جي بي إس).
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد تم العثور على أجهزة إرسال لتحديد المواقع داخل بعض البالونات الكورية الشمالية، والتي ربما تستخدمها بيونغ يانغ للبحث في بيانات الطيران الخاصة بالبالونات، بحسب تفسير جيش كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تعويم البالونات، ويستعد للطوارئ"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وكانت كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن خلال العام الحالي، قرابة 6000 بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية.
ووفقًا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإنه يقدّر أن تكون كوريا الشمالية أنفقت 444148 ألف دولار أمريكي على حملة البالونات، التي ترسلها إلى سيئول لمدة أشهر، ردا منها على دعاية يومية مناهضة لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت، على طول الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.
وفي يوم الجمعة الماضي، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ، الأمر الذي جعل كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بتهديد سيئول بـ"كارثة مروعة
" في حالة الاستمرار في هذا السلوك، وإرسال المزيد من المسيرات لكوريا الشمالية.