https://sarabic.ae/20240923/كوريا-الجنوبية-تهدد-بـإجراءات-عسكرية-صارمة-ردا-على-بالونات-النفايات-من-جارتها-الشمالية-1093016815.html

كوريا الجنوبية تهدد بـ"إجراءات عسكرية صارمة" ردا على بالونات النفايات من جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تهدد بـ"إجراءات عسكرية صارمة" ردا على بالونات النفايات من جارتها الشمالية

سبوتنيك عربي

تواصل كوريا الشمالية إرسال بالونات محملة بالقمامة باتجاه جارتها الجنوبية ضمن حملة بدأتها في مايو/ أيار الماضي، ردا على حملات المنشورات التي بدأها ناشطون كوريون... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T12:15+0000

2024-09-23T12:15+0000

2024-09-23T12:15+0000

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ووصلت، اليوم الاثنين، بالونات أطلقتها بيونغ يانغ، أمس الأحد، بينما تعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ تدابير عسكرية صارمة لمواجهة ما وصفه بتجاوزات جارته الشمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن البالونات الكورية الشمالية التي تحمل القمامة مزودة بأجهزة توقيت يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق.ومنذ مايو الماضي، نفذت كوريا الشمالية 22 حملة تضمنت إطلاق أكثر من 5 آلاف بالون قمامة، ردا على منشورات يرسلها ناشطون كوريون جنوبيون إلى الشمال.وبحسب الوكالة، فإن عدد البالونات التي تم إطلاقها أمس الأحد بلغت 120 بالونا، لكن الجيش الكوري الجنوبي أكد أنها لم تحقق أهداف العدو داخل كوريا الجنوبية باستثناء المضايقات الناتجة عنها.وتابع: "لكن إذا تجاوزت الحدود سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة دون أن يكشف تفاصيل عنها".وفي تقرير آخر، أشارت الوكالة إلى أنه بالونات القمامة تسببت في تعليق الرحلات في مطار إنتشون الدولي مرتين صباح اليوم الاثنين، بعد رصدها بالقرب منه.وبدأت كوريا الشمالية إرسال بالونات القمامة ردا على استخدام نشطاء لمكبرات صوت من أجل نشر دعاية تستهدف بيونغ يانغ، في حملات اعتبرتها تهديدا لأمن البلاد.

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