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الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
لا تزال كوريا الجنوبية تواجه مشكلة البالونات المحملة بالقمامة، التي تطلقها جارتها الشمالية منذ أواخر مايو/أيار الماضي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T16:23+0000
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واليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن أجهزة التوقيت المثبتة في بعض بالونات القمامة، قد تتسبب في حرائق، وسط سلسلة من الحرائق في البلاد يشتبه في أن البالونات تسببت فيها، وفقا لوكالة يونهاب.وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، المقدم لي تشانغ-هيون، في إحاطة دورية:وأضاف "نعتقد أنه قد يندلع حريق عندما يتم تنشيط الأسلاك الحرارية لفصل البالونات عن حمولتها. يتم التحقيق في السبب الدقيق لمثل هذه الحرائق من قبل السلطات المعنية". وكانت فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية أطفأت حريقا بدأ على سطح مستودع في باجو، على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب سيئول، بعد سقوط بالون قمامة كوري شمالي هناك، مما جدد المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه البالونات أو المواد التي تسقطها يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق.
https://sarabic.ae/20240911/كيم-جونغ-أون-كوريا-الشمالية-تسعى-إلى-زيادة-هائلة-في-الأسلحة-النووية-1092615665.html
https://sarabic.ae/20240907/كوريا-الشمالية-تطلق-190-بالون-قمامة-تجاه-جارتها-الجنوبية-1092472090.html
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الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية

16:23 GMT 11.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonكوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
لا تزال كوريا الجنوبية تواجه مشكلة البالونات المحملة بالقمامة، التي تطلقها جارتها الشمالية منذ أواخر مايو/أيار الماضي.
واليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن أجهزة التوقيت المثبتة في بعض بالونات القمامة، قد تتسبب في حرائق، وسط سلسلة من الحرائق في البلاد يشتبه في أن البالونات تسببت فيها، وفقا لوكالة يونهاب.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بلاده تسعى إلى زيادة هائلة في السلاح النووي
14:49 GMT
وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، المقدم لي تشانغ-هيون، في إحاطة دورية:
بعض البالونات أسقطت حزما من القمامة باستخدام أجهزة تزداد سخونتها لتفصل القمامة بعد فترة زمنية معينة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى حرائق إذا سقطت على الأسطح دون فصلها بشكل صحيح.
وأضاف "نعتقد أنه قد يندلع حريق عندما يتم تنشيط الأسلاك الحرارية لفصل البالونات عن حمولتها. يتم التحقيق في السبب الدقيق لمثل هذه الحرائق من قبل السلطات المعنية".
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
كوريا الشمالية تطلق 190 بالون قمامة تجاه جارتها الجنوبية
7 سبتمبر, 07:34 GMT
وكانت فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية أطفأت حريقا بدأ على سطح مستودع في باجو، على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب سيئول، بعد سقوط بالون قمامة كوري شمالي هناك، مما جدد المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه البالونات أو المواد التي تسقطها يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق.
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