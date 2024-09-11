https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الكوري-الجنوبي-يكشف-عن-مفاجأة-وجدها-في-بالونات-القمامة-القادمة-من-كوريا-الشمالية-1092620598.html
الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
لا تزال كوريا الجنوبية تواجه مشكلة البالونات المحملة بالقمامة، التي تطلقها جارتها الشمالية منذ أواخر مايو/أيار الماضي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T16:23+0000
2024-09-11T16:23+0000
2024-09-11T16:23+0000
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واليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن أجهزة التوقيت المثبتة في بعض بالونات القمامة، قد تتسبب في حرائق، وسط سلسلة من الحرائق في البلاد يشتبه في أن البالونات تسببت فيها، وفقا لوكالة يونهاب.وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، المقدم لي تشانغ-هيون، في إحاطة دورية:وأضاف "نعتقد أنه قد يندلع حريق عندما يتم تنشيط الأسلاك الحرارية لفصل البالونات عن حمولتها. يتم التحقيق في السبب الدقيق لمثل هذه الحرائق من قبل السلطات المعنية". وكانت فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية أطفأت حريقا بدأ على سطح مستودع في باجو، على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب سيئول، بعد سقوط بالون قمامة كوري شمالي هناك، مما جدد المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه البالونات أو المواد التي تسقطها يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق.
https://sarabic.ae/20240911/كيم-جونغ-أون-كوريا-الشمالية-تسعى-إلى-زيادة-هائلة-في-الأسلحة-النووية-1092615665.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
لا تزال كوريا الجنوبية تواجه مشكلة البالونات المحملة بالقمامة، التي تطلقها جارتها الشمالية منذ أواخر مايو/أيار الماضي.
واليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن أجهزة التوقيت المثبتة في بعض بالونات القمامة، قد تتسبب في حرائق، وسط سلسلة من الحرائق في البلاد يشتبه في أن البالونات تسببت فيها، وفقا لوكالة يونهاب
.
وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، المقدم لي تشانغ-هيون، في إحاطة دورية:
بعض البالونات أسقطت حزما من القمامة باستخدام أجهزة تزداد سخونتها لتفصل القمامة بعد فترة زمنية معينة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى حرائق إذا سقطت على الأسطح دون فصلها بشكل صحيح.
وأضاف "نعتقد أنه قد يندلع حريق عندما يتم تنشيط الأسلاك الحرارية لفصل البالونات عن حمولتها. يتم التحقيق في السبب الدقيق لمثل هذه الحرائق من قبل السلطات المعنية".
وكانت فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية أطفأت حريقا بدأ على سطح مستودع في باجو، على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب سيئول، بعد سقوط بالون قمامة كوري شمالي هناك، مما جدد المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه البالونات أو المواد التي تسقطها يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق.