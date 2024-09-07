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https://sarabic.ae/20240907/كوريا-الشمالية-تطلق-190-بالون-قمامة-تجاه-جارتها-الجنوبية-1092472090.html
كوريا الشمالية تطلق 190 بالون قمامة تجاه جارتها الجنوبية
كوريا الشمالية تطلق 190 بالون قمامة تجاه جارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
أطلقت كوريا الشمالية نحو 190 بالونا مملوءا بالقمامة، تجاه جارتها الجنوبية، في الحملة التي بدأت منذ شهر مايو/ أيار الماضي. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T07:34+0000
2024-09-07T07:34+0000
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وقال مسؤولون عسكريون، اليوم السبت، إن البالونات كانت مملوءة ببقايا الورق والنفايات الأخرى، والتي تم العثور على العديد منها في سيئول والمناطق المحيطة بها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأطلقت كوريا الشمالية البالونات من ليلة أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت، وهبط نحو 100 بالون في العاصمة ومقاطعة جيونج جي المحيطة بها حتى الآن، وفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.ولم يتم العثور على مواد خطيرة في البالونات، التي احتوت فقط على قصاصات ورق وقطع بلاستيكية وزجاجات.واستأنفت كوريا الشمالية حملتها الأخيرة للبالونات، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت.ومنذ أواخر مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة، ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي أرسلها عبر الحدود منشقون ونشطاء كوريون شماليون في كوريا الجنوبية.وفي البداية، وضعت كوريا الشمالية السماد في البالونات التي أرسلتها باتجاه الجنوب، ثم استبدلته لاحقا ببقايا ورق وبلاستيك، ثم زجاجات بلاستيكية مستخدمة.وقبل الحملة الأخيرة، كانت هناك فترة توقف دامت قرابة شهر، بدأت في العاشر من أغسطس/ آب الماضي.وردا على هذه الحملات، كان الجيش الكوري الجنوبي يبث يوميا دعاية معادية لكوريا الشمالية، عبر مكبرات الصوت على الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.وعارضت كوريا الشمالية حملات المنشورات والمكبرات الصوتية المناهضة لبيونغ يانغ، خوفا من أن يشكل تدفق المعلومات الخارجية، تهديدا لأمن البلاد.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 190 بالون قمامة تجاه جارتها الجنوبية

07:34 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonكوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أطلقت كوريا الشمالية نحو 190 بالونا مملوءا بالقمامة، تجاه جارتها الجنوبية، في الحملة التي بدأت منذ شهر مايو/ أيار الماضي.
وقال مسؤولون عسكريون، اليوم السبت، إن البالونات كانت مملوءة ببقايا الورق والنفايات الأخرى، والتي تم العثور على العديد منها في سيئول والمناطق المحيطة بها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأطلقت كوريا الشمالية البالونات من ليلة أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت، وهبط نحو 100 بالون في العاصمة ومقاطعة جيونج جي المحيطة بها حتى الآن، وفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.
ولم يتم العثور على مواد خطيرة في البالونات، التي احتوت فقط على قصاصات ورق وقطع بلاستيكية وزجاجات.
واستأنفت كوريا الشمالية حملتها الأخيرة للبالونات، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت.
ومنذ أواخر مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة، ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي أرسلها عبر الحدود منشقون ونشطاء كوريون شماليون في كوريا الجنوبية.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
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وفي البداية، وضعت كوريا الشمالية السماد في البالونات التي أرسلتها باتجاه الجنوب، ثم استبدلته لاحقا ببقايا ورق وبلاستيك، ثم زجاجات بلاستيكية مستخدمة.
وقبل الحملة الأخيرة، كانت هناك فترة توقف دامت قرابة شهر، بدأت في العاشر من أغسطس/ آب الماضي.
وردا على هذه الحملات، كان الجيش الكوري الجنوبي يبث يوميا دعاية معادية لكوريا الشمالية، عبر مكبرات الصوت على الحدود، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.
وعارضت كوريا الشمالية حملات المنشورات والمكبرات الصوتية المناهضة لبيونغ يانغ، خوفا من أن يشكل تدفق المعلومات الخارجية، تهديدا لأمن البلاد.
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