شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"
سبوتنيك عربي
ألمحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، إلى إرسال المزيد من البالونات التي تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أدانت... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T17:38+0000
2024-06-21T17:38+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104571/06/1045710631_0:0:2151:1210_1920x0_80_0_0_2728b50fc06f3435e6eecdfeac6ad8ca.jpg
ومساء أمس الخميس، أرسلت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين 20 بالونا تحمل حوالي 300 ألف منشور، ودولارات أمريكي ووحدات تخزين بيانات محمولة "يو إس بي"، تحتوي على مسلسلات وأغاني كورية ناجحة عبر الحدود في مدينة باجو الحدودية، وهو الإجراء الأحدث في سلسلة من حملات منشورات متبادلة بين الكوريتين، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وتعهد المنشق الكوري الشمالي، بارك سانغ هاك، الذي يقود حملة منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، بمواصلة إرسال منشورات دعائية إلى الشمال، حتى يعتذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن إرسال بلاده بالونات تحمل القمامة إلى الجنوب.وردا على ذلك، قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "من الطبيعي أن يحدث شيء ما، لأنهم فعلوا مرة أخرى ما تم حثهم على عدم فعله"، في إشارة إلى أن كوريا الشمالية سترسل المزيد من البالونات التي تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية. وأرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في الأسابيع الأخيرة، ردا على حملات المنشورات التي قام بها النشطاء الكوريون الجنوبيون.وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في 9 يونيو/ حزيران الجاري، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لكنها لم تقم بتشغيل مكبرات الصوت في اليوم التالي، في محاولة واضحة لمنع الوضع من التفاقهم والخروج عن نطاق السيطرة مع بيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20240610/-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-محذرة-سيئول-التقاط-النفايات-سيغدو-عملكم-اليومي-1089690467.html
https://sarabic.ae/20240609/هيئة-الأركان-المشتركة-في-سيئول-كوريا-الشمالية-ترسل-أكثر-من-300-بالون-قمامة-باتجاه-بلادنا-1089658156.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104571/06/1045710631_111:0:2022:1433_1920x0_80_0_0_74d3fe3c588088c57350793dea32a12a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"

17:38 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / Odd Andersenشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
© AFP 2023 / Odd Andersen
تابعنا عبر
ألمحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، إلى إرسال المزيد من البالونات التي تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أدانت "حثالة بشرية" لإرسالهم ما وصفته بـ"نفايات وأشياء قذرة".
ومساء أمس الخميس، أرسلت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين 20 بالونا تحمل حوالي 300 ألف منشور، ودولارات أمريكي ووحدات تخزين بيانات محمولة "يو إس بي"، تحتوي على مسلسلات وأغاني كورية ناجحة عبر الحدود في مدينة باجو الحدودية، وهو الإجراء الأحدث في سلسلة من حملات منشورات متبادلة بين الكوريتين، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وتعهد المنشق الكوري الشمالي، بارك سانغ هاك، الذي يقود حملة منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، بمواصلة إرسال منشورات دعائية إلى الشمال، حتى يعتذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن إرسال بلاده بالونات تحمل القمامة إلى الجنوب.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية محذرة سيئول: التقاط النفايات سيغدو عملكم اليومي
10 يونيو, 06:29 GMT
وردا على ذلك، قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "من الطبيعي أن يحدث شيء ما، لأنهم فعلوا مرة أخرى ما تم حثهم على عدم فعله"، في إشارة إلى أن كوريا الشمالية سترسل المزيد من البالونات التي تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية.
وقالت: "إن هؤلاء الحثالة البشرية سيدانون من قبل سكان كوريا الشمالية، ومن الطبيعي أن تحدث مشكلة ما عندما فعلوا مرة أخرى ما تم حثهم على عدم فعله".
قمامة من بالون في كوريا الجنوبية أرسلته جارتها الشماليةء 29 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
هيئة الأركان المشتركة في سيئول: كوريا الشمالية ترسل أكثر من 300 بالون قمامة باتجاه بلادنا
9 يونيو, 05:41 GMT
وأرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في الأسابيع الأخيرة، ردا على حملات المنشورات التي قام بها النشطاء الكوريون الجنوبيون.
وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في 9 يونيو/ حزيران الجاري، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لكنها لم تقم بتشغيل مكبرات الصوت في اليوم التالي، في محاولة واضحة لمنع الوضع من التفاقهم والخروج عن نطاق السيطرة مع بيونغ يانغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала