https://sarabic.ae/20240609/هيئة-الأركان-المشتركة-في-سيئول-كوريا-الشمالية-ترسل-أكثر-من-300-بالون-قمامة-باتجاه-بلادنا-1089658156.html
هيئة الأركان المشتركة في سيئول: كوريا الشمالية ترسل أكثر من 300 بالون قمامة باتجاه بلادنا
هيئة الأركان المشتركة في سيئول: كوريا الشمالية ترسل أكثر من 300 بالون قمامة باتجاه بلادنا
سبوتنيك عربي
قالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول إن كوريا الشمالية أرسلت مرة أخرى بالونات محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أطلقت ما يقرب من 1000 بالون مماثل عبر... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T05:41+0000
2024-06-09T05:41+0000
2024-06-09T05:43+0000
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وذكرت وكالة "يونهاب للأنباء" نقلا عن قيادة الأركان المشتركة: "حتى الساعة العاشرة صباحا، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت نحو 330 بالونا تحمل النفايات أطلقتها كوريا الشمالية منذ يوم السبت".ويبدو أن البالونات كانت تحمل النفايات، مثل قصاصات من الورق والبلاستيك، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة، مشيرة إلى أنها تستعد لاحتمال إطلاق الشمال بالونات إضافية.وجاء ذلك بعد يومين من قيام نشطاء في سيئول بإطلاق بالونات خاصة بهم لتوزيع منشورات دعائية في الشمال.وتصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية احتجاجا على حملات المنشورات المدنية السابقة المنطلقة من الجنوب.وردا على ذلك علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية.وكالة: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري بين الكوريتين لحين استعادة الثقة مع جارتها الشماليةوفي تحد للتحذير، قالت مجموعة مدنية كورية جنوبية بقيادة الناشط الكوري الشمالي، بارك سانغ هاك، إنها أطلقت 10 بالونات من بلدة حدودية يوم الخميس تحمل 200 ألف منشور مناهض لكوريا الشمالية.كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود
https://sarabic.ae/20240531/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بشن-هجمات-تشويش-على-نظام-الملاحة-جي-بي-إس-لديها-1089377261.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
هيئة الأركان المشتركة في سيئول: كوريا الشمالية ترسل أكثر من 300 بالون قمامة باتجاه بلادنا
05:41 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 05:43 GMT 09.06.2024)
قالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول إن كوريا الشمالية أرسلت مرة أخرى بالونات محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أطلقت ما يقرب من 1000 بالون مماثل عبر الحدود منذ الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة "يونهاب للأنباء" نقلا عن قيادة الأركان المشتركة: "حتى الساعة العاشرة صباحا، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت نحو 330 بالونا تحمل النفايات أطلقتها كوريا الشمالية منذ يوم السبت".
وبحسب الوكالة، "هبط أكثر من 80 منها داخل كوريا الجنوبية، وفشل الباقي على ما يبدو في الوصول إلى البلاد".
ويبدو أن البالونات كانت تحمل النفايات، مثل قصاصات من الورق والبلاستيك، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة، مشيرة إلى أنها تستعد لاحتمال إطلاق الشمال بالونات إضافية.
وجاء ذلك بعد يومين من قيام نشطاء في سيئول بإطلاق بالونات خاصة بهم لتوزيع منشورات دعائية في الشمال.
وتصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية احتجاجا على حملات المنشورات المدنية السابقة المنطلقة من الجنوب.
وردا على ذلك علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية.
من جانبه، قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم كانغ إيل، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستوقف حملة البالونات لكنه هدد باستئنافها إذا أرسل النشطاء الكوريون الجنوبيون منشورات مرة أخرى.
وفي تحد للتحذير، قالت مجموعة مدنية كورية جنوبية بقيادة الناشط الكوري الشمالي، بارك سانغ هاك، إنها أطلقت 10 بالونات من بلدة حدودية يوم الخميس تحمل 200 ألف منشور مناهض لكوريا الشمالية.