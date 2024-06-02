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كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود
كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود
سبوتنيك عربي
قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على كل شيء، من أعقاب السجائر إلى... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T05:47+0000
2024-06-02T05:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأضاف أن أفراد الأمن يقومون بجمع البالونات عند هبوطها.وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان، أن "كوريا الشمالية استأنفت إطلاق بالونات النفايات باتجاه كوريا الجنوبية" منذ حوالي الساعة الثامنة مساء (1100 بتوقيت غرينتش) مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت أنه حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، "تم التعرف على حوالي 600 بالون، يتحرك فيها حوالي 20 إلى 50 بالونا في الساعة في الهواء". وتهبط البالونات في المقاطعات الشمالية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك العاصمة سيئول ومنطقة جيونغ جي المجاورة، والتي تضم مجتمعة ما يقرب من نصف سكان الجنوب. وبدأت كوريا الشمالية في إرسال مئات البالونات التي تحمل أكياس القمامة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي انتقدتها سيئول ووصفتها بأنها "منخفضة المستوى"، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة قوية ما لم تتوقف بيونغ يانغ عن مثل هذه الاستفزازات "غير العقلانية". وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه منذ بدء الحملة في يوم الثلاثاء الماضي، تم إطلاق حوالي 900 بالون.وتابعت أنه حتى الآن، تبين أن البالونات تحتوي على "نفايات مثل أعقاب السجائر وورق الخردة وقطع القماش والبلاستيك"، مضيفة أنه "لم يتم العثور على أي مواد خطرة".وأضافت أن "جيشنا يقوم بعمليات مراقبة واستطلاع من نقاط إطلاق البالونات، ويتتبعها عبر الاستطلاع الجوي، ويجمع الحطام المتساقط، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة". وحث الجيش الكوري الجنوبي في بيانه الجمهور "على تجنب الاتصال بالبالونات المتساقطة وإبلاغ أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة عنها".وكانت حكومة مدينة سيئول أرسلت تنبيها نصيا إلى السكان، أمس السبت، تحذر فيه من "جسم مجهول يُفترض أنه منشورات دعائية لكوريا الشمالية".ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.
https://sarabic.ae/20240529/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدد-جارته-الجنوبية-بإجراءات-صارمة-بسبب-استفزاز-خطير-للغاية-1089320415.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود

05:47 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Lou Benoistصناديق قمامة
صناديق قمامة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
صناديق قمامة
© AFP 2023 / Lou Benoist
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قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على كل شيء، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.
وأضاف أن أفراد الأمن يقومون بجمع البالونات عند هبوطها.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان، أن "كوريا الشمالية استأنفت إطلاق بالونات النفايات باتجاه كوريا الجنوبية" منذ حوالي الساعة الثامنة مساء (1100 بتوقيت غرينتش) مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت أنه حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، "تم التعرف على حوالي 600 بالون، يتحرك فيها حوالي 20 إلى 50 بالونا في الساعة في الهواء".
وتهبط البالونات في المقاطعات الشمالية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك العاصمة سيئول ومنطقة جيونغ جي المجاورة، والتي تضم مجتمعة ما يقرب من نصف سكان الجنوب.
وبدأت كوريا الشمالية في إرسال مئات البالونات التي تحمل أكياس القمامة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي انتقدتها سيئول ووصفتها بأنها "منخفضة المستوى"، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة قوية ما لم تتوقف بيونغ يانغ عن مثل هذه الاستفزازات "غير العقلانية".
وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه منذ بدء الحملة في يوم الثلاثاء الماضي، تم إطلاق حوالي 900 بالون.
وتابعت أنه حتى الآن، تبين أن البالونات تحتوي على "نفايات مثل أعقاب السجائر وورق الخردة وقطع القماش والبلاستيك"، مضيفة أنه "لم يتم العثور على أي مواد خطرة".
وأضافت أن "جيشنا يقوم بعمليات مراقبة واستطلاع من نقاط إطلاق البالونات، ويتتبعها عبر الاستطلاع الجوي، ويجمع الحطام المتساقط، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة".
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وحث الجيش الكوري الجنوبي في بيانه الجمهور "على تجنب الاتصال بالبالونات المتساقطة وإبلاغ أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة عنها".
وكانت حكومة مدينة سيئول أرسلت تنبيها نصيا إلى السكان، أمس السبت، تحذر فيه من "جسم مجهول يُفترض أنه منشورات دعائية لكوريا الشمالية".
ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.
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