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وكالة: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري بين الكوريتين لحين استعادة الثقة مع جارتها الشمالية
وكالة: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري بين الكوريتين لحين استعادة الثقة مع جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية قرر تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشكل كامل، حتى تتم... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T05:53+0000
2024-06-03T05:53+0000
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وفي اجتماع عمل في وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الأمن أن يضع على جدول أعمال اجتماع الحكومة، غدا الثلاثاء، اقتراحا للتعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين، الموقعة في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية، نقلا عن الإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية.ويحظر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 المناورات الميدانية على مستوى الفوج، أو تلك التي تقوم بها وحدات أكبر بالقرب من الحدود، لكن استأنفت كلا من سيئول وبيونغ يانغ التدريبات في المناطق المتنازع عليها في البحر الأصفر، بعد انهيار الاتفاق في عام 2023.وكانت كوريا الشمالية أرسلت، أمس الأحد، نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على كل شيء، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240602/إجراءات-لا-تحتمل-كيف-ستواجه-كوريا-الجنوبية-قاذورات-جارتها-الشمالية--1089426199.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وكالة: كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري بين الكوريتين لحين استعادة الثقة مع جارتها الشمالية

05:53 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
جنود في جيش كوريا الجنوبية
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية قرر تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشكل كامل، حتى تتم استعادة الثقة بين سيئول وبيونغ يانغ.
وفي اجتماع عمل في وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الأمن أن يضع على جدول أعمال اجتماع الحكومة، غدا الثلاثاء، اقتراحا للتعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين، الموقعة في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية، نقلا عن الإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية.
ويحظر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 المناورات الميدانية على مستوى الفوج، أو تلك التي تقوم بها وحدات أكبر بالقرب من الحدود، لكن استأنفت كلا من سيئول وبيونغ يانغ التدريبات في المناطق المتنازع عليها في البحر الأصفر، بعد انهيار الاتفاق في عام 2023.
قمامة من بالون في كوريا الجنوبية أرسلته جارتها الشماليةء 29 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
إجراءات "لا تحتمل"... كيف ستواجه كوريا الجنوبية قاذورات جارتها الشمالية
أمس, 07:28 GMT
وكانت كوريا الشمالية أرسلت، أمس الأحد، نحو 600 بالون إضافي عبر الحدود، مملوءة بالقمامة، وتحتوي على كل شيء، من أعقاب السجائر إلى البلاستيك.
ودافعت بيونغ يانغ عن إطلاقها للبالونات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلة إن "الهدايا الصادقة" كانت انتقاما للبالونات التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية، والتي تحمل دعاية ضد زعيمها، كيم جونغ أون.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 10 قتلى جراء استهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة05:26 GMT
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