https://sarabic.ae/20240602/إجراءات-لا-تحتمل-كيف-ستواجه-كوريا-الجنوبية-قاذورات-جارتها-الشمالية--1089426199.html
إجراءات "لا تحتمل"... كيف ستواجه كوريا الجنوبية قاذورات جارتها الشمالية
إجراءات "لا تحتمل"... كيف ستواجه كوريا الجنوبية قاذورات جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مطلع كوري جنوبي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن القومي الرئاسي خطة لاستئناف الحملات الدعائية عبر مكبرات الصوت عبر الحدود مع كوريا... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T07:28+0000
2024-06-02T07:28+0000
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فيما أفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية، بعد ظهر اليوم الأحد، برئاسة مستشار الأمن القومي، جانغ هو جين، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أرسلت بالونات محملة بالقمامة إلى الجنوب، منذ أمس السبت، على الرغم من تحذير الجنوب من أنها ستتخذ إجراءات مؤلمة "لا تحتمل" ضد مثل هذه الأعمال الاستفزازية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن القومي، بشأن استفزاز كوريا الشمالية بالبالونات، بحسب "يونهاب".وقال مصدر آخر في الجيش الكوري الجنوبي، إن "مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية جاهزة للاستئناف في أي وقت".واستؤنفت الحملة الدعائية لكوريا الجنوبية عبر مكبرات الصوت مؤقتا في أعوام 2010 و2015 و2016 في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية.وحملت البالونات قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والأكياس الورقية والبلاستيكية، تماما مثل البالونات السابقة، وفقًا لجيش كوريا الجنوبية.وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أرسلت كوريا الشمالية في السابق حوالي 260 بالونا يحمل نفايات وفضلات إلى الجنوب، بعد أن حذرت من "إجراء متبادل" ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها نشطاء كوريا الجنوبية.
https://sarabic.ae/20240602/كوريا-الشمالية-ترسل-600-بالون-إضافي-محملين-بالقمامة-عبر-الحدود-1089424156.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إجراءات "لا تحتمل"... كيف ستواجه كوريا الجنوبية قاذورات جارتها الشمالية
كشف مصدر مطلع كوري جنوبي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن القومي الرئاسي خطة لاستئناف الحملات الدعائية عبر مكبرات الصوت عبر الحدود مع كوريا الشمالية، وذلك ردا على إطلاق بيونغ يانغ حوالي 600 بالون يحمل القمامة إلى الجنوب.
فيما أفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية، بعد ظهر اليوم الأحد، برئاسة مستشار الأمن القومي، جانغ هو جين، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أرسلت بالونات محملة بالقمامة إلى الجنوب، منذ أمس السبت، على الرغم من تحذير الجنوب من أنها ستتخذ إجراءات مؤلمة "لا تحتمل" ضد مثل هذه الأعمال الاستفزازية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن القومي، بشأن استفزاز كوريا الشمالية بالبالونات، بحسب "يونهاب".
وقال مصدر آخر في الجيش الكوري الجنوبي، إن "مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية جاهزة للاستئناف في أي وقت".
واستؤنفت الحملة الدعائية لكوريا الجنوبية عبر مكبرات الصوت مؤقتا في أعوام 2010 و2015 و2016 في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية.
وحملت البالونات قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والأكياس الورقية والبلاستيكية، تماما مثل البالونات السابقة، وفقًا لجيش كوريا الجنوبية.
وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أرسلت كوريا الشمالية في السابق حوالي 260 بالونا يحمل نفايات وفضلات إلى الجنوب، بعد أن حذرت من "إجراء متبادل" ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها نشطاء كوريا الجنوبية.