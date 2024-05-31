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https://sarabic.ae/20240531/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بشن-هجمات-تشويش-على-نظام-الملاحة-جي-بي-إس-لديها-1089377261.html
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتشويش على نظام الملاحة "جي بي إس" لديها
كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتشويش على نظام الملاحة "جي بي إس" لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المناطق القريبة من حدودها البحرية". 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T08:41+0000
2024-05-31T08:42+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قال الجيش الكوري الجنوبي، إنه "اكتشف إشارات التشويش منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا".وأوضح مسؤول عسكري كوري جنوبي أن "إشارات التشويش كانت موجهة نحو الجزر القريبة من الحدود البحرية بين الكوريتين".وأشار المسؤول إلى أن "المحاولة الأخيرة لم تعرقل عمليات الجيش، على الرغم من أن محاولات مماثلة في اليوم السابق، أدت إلى خلل في أنظمة الملاحة لقوارب الصيد وسفن الركاب".وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، بأن هذه هي المحاولة الثالثة في غضون 3 أيام للتشويش على نظام "جي بي إس" من قبل بيونغ يانغ.يأتي ذلك بعد يومين من قيام كوريا الشمالية بإرسال مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات، إلى الجنوب بعد أن حذرت من إجراء انتقامي ضد حملة نشطاء في كوريا الجنوبية لإرسال منشورات مناهضة لها عبر الحدود.ووصفت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم الشمالي كيم جونغ أون، البالونات بأنها "هدايا صادقة" للكوريين الجنوبيين.وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240529/في-إجراء-غريب-كوريا-الشمالية-تلقي-على-جارتها-الجنوبية-بالونات-تحمل-قمامة-وقاذورات-1089310352.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتشويش على نظام الملاحة "جي بي إس" لديها

08:41 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 08:42 GMT 31.05.2024)
© AFP 2023 / PHILIP FONGنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"
نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المناطق القريبة من حدودها البحرية".
وحسب وكالة "يونهاب"، قال الجيش الكوري الجنوبي، إنه "اكتشف إشارات التشويش منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا".
وأوضح مسؤول عسكري كوري جنوبي أن "إشارات التشويش كانت موجهة نحو الجزر القريبة من الحدود البحرية بين الكوريتين".
وأشار المسؤول إلى أن "المحاولة الأخيرة لم تعرقل عمليات الجيش، على الرغم من أن محاولات مماثلة في اليوم السابق، أدت إلى خلل في أنظمة الملاحة لقوارب الصيد وسفن الركاب".
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
في إجراء غريب... كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات تحمل قمامة وقاذورات... صور
29 مايو, 12:16 GMT
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، بأن هذه هي المحاولة الثالثة في غضون 3 أيام للتشويش على نظام "جي بي إس" من قبل بيونغ يانغ.
يأتي ذلك بعد يومين من قيام كوريا الشمالية بإرسال مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات، إلى الجنوب بعد أن حذرت من إجراء انتقامي ضد حملة نشطاء في كوريا الجنوبية لإرسال منشورات مناهضة لها عبر الحدود.
ووصفت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم الشمالي كيم جونغ أون، البالونات بأنها "هدايا صادقة" للكوريين الجنوبيين.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية أخرى للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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