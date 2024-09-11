https://sarabic.ae/20240911/كيم-جونغ-أون-كوريا-الشمالية-تسعى-إلى-زيادة-هائلة-في-الأسلحة-النووية-1092615665.html
زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بلاده تسعى إلى زيادة هائلة في السلاح النووي
زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بلاده تسعى إلى زيادة هائلة في السلاح النووي
سبوتنيك عربي
تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، "بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء". 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T14:49+0000
2024-09-11T14:49+0000
2024-09-11T14:50+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال كيم، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس النظام، إن البلاد "تنفذ سياسة زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير"، مؤكدا أن "التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية بالمنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد بلاده ، مما آثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية.وذكر أن "الاستنتاج الواضح هو أن القوة النووية لكوريا الشمالية والموقف القادر على استخدامها بشكل صحيح لضمان حق الدولة في الأمن في أي وقت، ينبغي أن يتم تطويرهما بشكل أكثر شمولا"، متابعا: "القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر، ولن يضع حدا لتحقيق هذا الهدف". وأكد كيم، أن "كوريا الشمالية ستعزز بشكل مطرد قوتها النووية القادرة على التعامل بشكل كامل مع أي أعمال تهديدية تفرضها الدول المنافسة المسلحة نوويا، وستضاعف إجراءاتها وجهودها لجعل كافة القوات المسلحة للدولة، بما في ذلك القوة النووية، جاهزة تماما للقتال".وتفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الجمعة الماضي، العديد من المنشآت العسكرية، وذلك مع استعداد بيونغ يانغ، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس نظام حكم البلاد الذي صادف يوم الاثنين الماضي.وأجرى كيم جونغ أون، زيارة إلى أكاديمية "أو جين يو" للمدفعية، أول أمس الجمعة، كما تفقّد ساحة لبناء السفن، ومصنع ذخيرة، وموقع بناء قاعدة بحرية، وفقا لتقارير متعددة لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وقال زعيم كوريا الشمالية، خلال زيارته للأكاديمية، إن المؤسسة "يجب أن تنفّذ بدقة فكرة الحزب بإعطاء الأولوية للمدفعية وسياستها بشأن التعليم العسكري في المستقبل"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.يشار إلى أن أكاديمية "أو جين يو"، كانت تحمل في عام 2013، اسم أكاديمية "كيم تشول جو" للمدفعية، على اسم الأخ الأصغر لكيم إيل سونغ، الجد الراحل لكيم جونغ أون. ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها زعيم كوريا الشمالية أكاديمية "أو جين يو"، منذ توليه السلطة، بحسب "يونهاب".وأثناء جولته في منشأة بناء السفن، أكد كيم جونغ أون، أن "تعزيز القوة البحرية هو أهم أمر في الدفاع بقوة عن السيادة البحرية للبلاد، وتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر". كما أعرب الزعيم الكوري، خلال زيارته للمؤسسات الصناعية الدفاعية، عن امتنانه للعمال "لقيامهم بمهام إنتاج الذخائر الضخمة بطريقة مسؤولة وصحيحة، وتقديم مساهمة كبيرة في تطوير القوات المسلحة لكوريا الشمالية"، بحسب قوله.وتأتي زيارة زعيم كوريا الشمالية للمنشآت العسكرية، بعد ما يقرب من شهر ركّز فيه وبشكل أساسي على جهود الترميم والتعافي، في أعقاب الأضرار الشديدة، التي سببتها الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بلاده تسعى إلى زيادة هائلة في السلاح النووي
14:49 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 11.09.2024)
تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، "بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء".
وقال كيم، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس النظام، إن البلاد "تنفذ سياسة زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير"، مؤكدا أن "التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية بالمنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد بلاده ، مما آثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد، حسب وكالة
الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية.
وذكر أن "الاستنتاج الواضح هو أن القوة النووية لكوريا الشمالية والموقف القادر على استخدامها بشكل صحيح لضمان حق الدولة في الأمن في أي وقت، ينبغي أن يتم تطويرهما بشكل أكثر شمولا"، متابعا: "القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر، ولن يضع حدا لتحقيق هذا الهدف".
وأكد كيم، أن "كوريا الشمالية ستعزز بشكل مطرد قوتها النووية القادرة على التعامل بشكل كامل مع أي أعمال تهديدية تفرضها الدول المنافسة المسلحة نوويا، وستضاعف إجراءاتها وجهودها لجعل كافة القوات المسلحة للدولة، بما في ذلك القوة النووية، جاهزة تماما للقتال".
وتفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الجمعة الماضي، العديد من المنشآت العسكرية
، وذلك مع استعداد بيونغ يانغ، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس نظام حكم البلاد الذي صادف يوم الاثنين الماضي.
وأجرى كيم جونغ أون، زيارة إلى أكاديمية "أو جين يو" للمدفعية، أول أمس الجمعة، كما تفقّد ساحة لبناء السفن، ومصنع ذخيرة، وموقع بناء قاعدة بحرية، وفقا لتقارير متعددة لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال زعيم كوريا الشمالية، خلال زيارته للأكاديمية، إن المؤسسة "يجب أن تنفّذ بدقة فكرة الحزب بإعطاء الأولوية للمدفعية وسياستها بشأن التعليم العسكري في المستقبل"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
يشار إلى أن أكاديمية "أو جين يو"، كانت تحمل في عام 2013، اسم أكاديمية "كيم تشول جو" للمدفعية، على اسم الأخ الأصغر لكيم إيل سونغ، الجد الراحل لكيم جونغ أون.
ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها زعيم كوريا الشمالية أكاديمية "أو جين يو"، منذ توليه السلطة، بحسب "يونهاب".
وأثناء جولته في منشأة بناء السفن، أكد كيم جونغ أون، أن "تعزيز القوة البحرية هو أهم أمر في الدفاع بقوة عن السيادة البحرية للبلاد، وتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر".
كما أعرب الزعيم الكوري، خلال زيارته للمؤسسات الصناعية الدفاعية، عن امتنانه للعمال "لقيامهم بمهام إنتاج الذخائر الضخمة بطريقة مسؤولة وصحيحة، وتقديم مساهمة كبيرة في تطوير القوات المسلحة لكوريا الشمالية"، بحسب قوله.
وتأتي زيارة زعيم كوريا الشمالية للمنشآت العسكرية، بعد ما يقرب من شهر ركّز فيه وبشكل أساسي على جهود الترميم والتعافي، في أعقاب الأضرار الشديدة، التي سببتها الفيضانات التي اجتاحت البلاد.