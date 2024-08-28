https://sarabic.ae/20240828/كوريا-الشمالية-تختبر-سلاحا-جديدا-ما-حجم-قوة-راجمات-الصواريخ-التي-تملكها-1092156047.html
كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا.. ما حجم قوة راجمات الصواريخ التي تملكها؟
كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا.. ما حجم قوة راجمات الصواريخ التي تملكها؟
سبوتنيك عربي
تمتلك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجيش رقم 36 بين أضخم 145 جيشا في العالم، فيما يتعلق بحجم قواتها التقليدية، إضافة إلى أنها تصنف ضمن الدول النووية الـ4... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T07:52+0000
2024-08-28T07:52+0000
2024-08-28T07:52+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها العسكرية النووية والتقليدية على حد سواء ويشمل ذلك قواتها البرية، التي تضم 5 أفرع هي:وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإن قوة راجمات الصواريخ الكورية الشمالية لا يسبقها في العالم أجمع إلا الصين وروسيا، بينما تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الـ7 عالميا.ورغم ذلك، تواصل بيونغ يانغ تطوير أنواع جديدة من راجمات الصواريخ لتعزيز قدراتها في هذا المجال بصورة أكبر، ويظهر ذلك في الإعلان عن إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على اختبار راجمة جديدة من عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه متطور.وبفضل تزويدها بتقنيات متطورة، ستكون راجمة الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة أكثر قدرة على المناورة مع امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ بكثافة أكبر، مقارنة بالأنواع الأخرى.وكانت كوريا الشمالية، قد كشفت قبل أشهر، عن تطوير راجمة جديدة لتزويد قواتها بقوة نيرانية كبيرة تمكنها من "ضرب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومناطق أخرى"، بحسب وسائل إعلام محلية.وتتزامن تجربة راجمة الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة مع إجراء جارتها الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع قوات أمريكية بهدف احتواء بيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20240828/زعيم-كوريا-الشمالية-يحضر-اختبار-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-مزودة-بنظام-توجيه-مطور-1092152471.html
https://sarabic.ae/20221029/بينها-مصر-7-دول-تتصدر-جيوش-العالم-في-قوة-راجمات-الصواريخ-1069617287.html
كوريا الشمالية
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا.. ما حجم قوة راجمات الصواريخ التي تملكها؟
تمتلك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجيش رقم 36 بين أضخم 145 جيشا في العالم، فيما يتعلق بحجم قواتها التقليدية، إضافة إلى أنها تصنف ضمن الدول النووية الـ4 في العالم، التي "تمتلك سلاحا ذريا ولا تعترف بذلك رسميا".
وتواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها العسكرية النووية والتقليدية على حد سواء ويشمل ذلك قواتها البرية، التي تضم 5 أفرع هي:
الدبابات: تمتلك 5 آلاف و845 دبابة تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.
المدرعات: تمتلك 24 ألفا و696 مدرعة تجعلها في المرتبة رقم 21 عالميا.
المدفعية ذاتية الحركة: تمتلك 4 آلاف و500 وحدة تجعلها ثاني قوة عالمية في هذا السلاح.
المدفعية المقطورة: تمتلك 4 آلاف و500 وحدة تجعلها في المرتبة الثالثة عالميا.
راجمات الصواريخ: تمتلك 2000 و920 راجمة تجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإن قوة راجمات الصواريخ الكورية الشمالية
لا يسبقها في العالم أجمع إلا الصين وروسيا، بينما تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الـ7 عالميا.
ورغم ذلك، تواصل بيونغ يانغ تطوير أنواع جديدة من راجمات الصواريخ لتعزيز قدراتها في هذا المجال بصورة أكبر، ويظهر ذلك في الإعلان عن إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على اختبار راجمة جديدة من عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه متطور.
29 أكتوبر 2022, 20:51 GMT
وبفضل تزويدها بتقنيات متطورة، ستكون راجمة الصواريخ
الكورية الشمالية الجديدة أكثر قدرة على المناورة مع امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ بكثافة أكبر، مقارنة بالأنواع الأخرى.
وكانت كوريا الشمالية، قد كشفت قبل أشهر، عن تطوير راجمة جديدة لتزويد قواتها بقوة نيرانية كبيرة تمكنها من "ضرب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومناطق أخرى"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتتزامن تجربة راجمة الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة مع إجراء جارتها الجنوبية مناورات عسكرية
مشتركة مع قوات أمريكية بهدف احتواء بيونغ يانغ.