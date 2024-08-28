زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240828/زعيم-كوريا-الشمالية-يحضر-اختبار-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-مزودة-بنظام-توجيه-مطور-1092152471.html
زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور
زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور
سبوتنيك عربي
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه جديد، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T01:26+0000
2024-08-28T01:26+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ يوم الأربعاء إن قاذفة الصواريخ المتعددة، التي تم تحديثها تقنياً في قدرتها على المناورة وإمكانياتها في الإطلاق المركز، أثبتت أنها "متميزة في جميع المؤشرات".وشملت التحديثات "نظام توجيه مطور حديثاً، وقدرة على التحكم، وقوة تدميرية"، وفقاً لما ذكرته الوكالة.وفي اختبار الإطلاق، وضع كيم أيضاً "سياسة هامة ينبغي اتباعها في إنتاج قطع المدفعية الجديدة وتزويد الوحدات العسكرية بها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.يأتي هذا الإعلان بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان كوريا الشمالية أنها ستقوم بتزويد جيشها بقاذفة صواريخ متعددة "جديدة" بعيار 240 ملم، التي يُعرف بأنها قادرة على ضرب سول والمناطق المجاورة.كما يأتي اختبار الأربعاء بعد يومين فقط من كشف كوريا الشمالية عن "طائرة انتحارية مسيرة"، وهي طائرة مصممة للتحطم عمداً في أهداف العدو، وتعمل فعلياً كصواريخ موجهة.وفي فبراير، أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت نظام تحكم جديد لقاذفة الصواريخ المتعددة سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية.وفي مايو، أعلنت أن قاذفة الصواريخ المحدثة سيتم "نشرها في وحدات جيش الشعب الكوري كبديل للمعدات الحالية من 2024 إلى 2026".تشهد العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي".وقد أغلقت كوريا الشمالية الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد وهددت بالحرب إذا تم التعدي على "حتى 0.001 ملم" من أراضيها.يشار إلى أن إجراء تجربة الإطلاق جاءت بينما تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة سنوية كبرى، التي تستمر حتى الخميس، وتشمل تمارين جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية المسلحة نووياً.
https://sarabic.ae/20240826/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-إلى-تطوير-وإنتاج-مزيد-من-الطائرات-الانتحارية-المسيرة-لتعزيز-الاستعداد-1092095885.html
https://sarabic.ae/20240824/كوريا-الشمالية-تعتزم-تعزيز-قدراتها-النووية-ردا-على-خطوة-أمريكية-1092065454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور

01:26 GMT 28.08.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه جديد، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ يوم الأربعاء إن قاذفة الصواريخ المتعددة، التي تم تحديثها تقنياً في قدرتها على المناورة وإمكانياتها في الإطلاق المركز، أثبتت أنها "متميزة في جميع المؤشرات".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير وإنتاج مزيد من الطائرات الانتحارية المسيرة لتعزيز الاستعداد للحرب
26 أغسطس, 06:00 GMT
وشملت التحديثات "نظام توجيه مطور حديثاً، وقدرة على التحكم، وقوة تدميرية"، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وفي اختبار الإطلاق، وضع كيم أيضاً "سياسة هامة ينبغي اتباعها في إنتاج قطع المدفعية الجديدة وتزويد الوحدات العسكرية بها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
يأتي هذا الإعلان بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان كوريا الشمالية أنها ستقوم بتزويد جيشها بقاذفة صواريخ متعددة "جديدة" بعيار 240 ملم، التي يُعرف بأنها قادرة على ضرب سول والمناطق المجاورة.
كما يأتي اختبار الأربعاء بعد يومين فقط من كشف كوريا الشمالية عن "طائرة انتحارية مسيرة"، وهي طائرة مصممة للتحطم عمداً في أهداف العدو، وتعمل فعلياً كصواريخ موجهة.
وفي فبراير، أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت نظام تحكم جديد لقاذفة الصواريخ المتعددة سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية.
وفي مايو، أعلنت أن قاذفة الصواريخ المحدثة سيتم "نشرها في وحدات جيش الشعب الكوري كبديل للمعدات الحالية من 2024 إلى 2026".
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ردا على خطوة أمريكية
24 أغسطس, 12:47 GMT
تشهد العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي".
وقد أغلقت كوريا الشمالية الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد وهددت بالحرب إذا تم التعدي على "حتى 0.001 ملم" من أراضيها.
يشار إلى أن إجراء تجربة الإطلاق جاءت بينما تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة سنوية كبرى، التي تستمر حتى الخميس، وتشمل تمارين جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية المسلحة نووياً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربيةأمس, 21:18 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة26 أغسطس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала