https://sarabic.ae/20240828/زعيم-كوريا-الشمالية-يحضر-اختبار-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-مزودة-بنظام-توجيه-مطور-1092152471.html

زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور

زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار قاذفة صواريخ متعددة جديدة مزودة بنظام توجيه مطور

سبوتنيك عربي

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه جديد، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T01:26+0000

2024-08-28T01:26+0000

2024-08-28T01:26+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ يوم الأربعاء إن قاذفة الصواريخ المتعددة، التي تم تحديثها تقنياً في قدرتها على المناورة وإمكانياتها في الإطلاق المركز، أثبتت أنها "متميزة في جميع المؤشرات".وشملت التحديثات "نظام توجيه مطور حديثاً، وقدرة على التحكم، وقوة تدميرية"، وفقاً لما ذكرته الوكالة.وفي اختبار الإطلاق، وضع كيم أيضاً "سياسة هامة ينبغي اتباعها في إنتاج قطع المدفعية الجديدة وتزويد الوحدات العسكرية بها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.يأتي هذا الإعلان بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان كوريا الشمالية أنها ستقوم بتزويد جيشها بقاذفة صواريخ متعددة "جديدة" بعيار 240 ملم، التي يُعرف بأنها قادرة على ضرب سول والمناطق المجاورة.كما يأتي اختبار الأربعاء بعد يومين فقط من كشف كوريا الشمالية عن "طائرة انتحارية مسيرة"، وهي طائرة مصممة للتحطم عمداً في أهداف العدو، وتعمل فعلياً كصواريخ موجهة.وفي فبراير، أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت نظام تحكم جديد لقاذفة الصواريخ المتعددة سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية.وفي مايو، أعلنت أن قاذفة الصواريخ المحدثة سيتم "نشرها في وحدات جيش الشعب الكوري كبديل للمعدات الحالية من 2024 إلى 2026".تشهد العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي".وقد أغلقت كوريا الشمالية الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد وهددت بالحرب إذا تم التعدي على "حتى 0.001 ملم" من أراضيها.يشار إلى أن إجراء تجربة الإطلاق جاءت بينما تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة سنوية كبرى، التي تستمر حتى الخميس، وتشمل تمارين جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية المسلحة نووياً.

https://sarabic.ae/20240826/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-إلى-تطوير-وإنتاج-مزيد-من-الطائرات-الانتحارية-المسيرة-لتعزيز-الاستعداد-1092095885.html

https://sarabic.ae/20240824/كوريا-الشمالية-تعتزم-تعزيز-قدراتها-النووية-ردا-على-خطوة-أمريكية-1092065454.html

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون