كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ردا على خطوة أمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240824/كوريا-الشمالية-تعتزم-تعزيز-قدراتها-النووية-ردا-على-خطوة-أمريكية-1092065454.html
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ردا على خطوة أمريكية
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ردا على خطوة أمريكية
سبوتنيك عربي
تعهدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتعزيز قدراتها النووية، ردًا على تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة أقدمت على تعديل خطتها الاستراتيجية النووية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T12:47+0000
2024-08-24T12:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:49:1001:612_1920x0_80_0_0_44a348f6364102e0d159786787610717.jpg
ونقل موقع "tag24" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن البلاد "ستعزز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على جميع أنواع التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها".وكانت صحف أمريكية قد ذكرت هذا الأسبوع أن الهدف من الخطة الأمريكية التي وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس/ آذار، كان الاستعداد لمواجهات نووية محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيرة إلى إن الخطة السرية للغاية تعيد توجيه استراتيجية واشنطن الرادعة لأول مرة للتركيز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن وزارة خارجية كوريا الشمالية "تعرب عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة"، وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت بالمضي قدمًا في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.كانت بيونغ يانغ وموسكو حليفتين منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية وازدادت العلاقات بينهما منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.وتقدم الصين نفسها كطرف محايد في الأزمة الأوكرانية وتقول إنها لا ترسل مساعدات لأي من الجانبين، على عكس الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لكنها في الوقت ذاته حليف سياسي واقتصادي وثيق لروسيا.وفي وقت سابق، دانت كوريا الشمالية، توغل أوكرانيا في روسيا، واعتبرته عملا إرهابيا لا يغتفر، تدعمه واشنطن والغرب، وأضافت بأنها ستقف دائما مع روسيا في سعيها لحماية سيادتها.وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان لها، يوم الأحد الماضي، إن "توغل أوكرانيا في روسيا هو نتاج لسياسة المواجهة المناهضة لروسيا التي تنتهجها أمريكا، والتي تدفع الوضع إلى شفا الحرب العالمية الثالثة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن أمريكا سلمت زيلينسكي مبالغ "فلكية" من الأسلحة الفتاكة.وأضافت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة الهجوم المسلح على أراضي روسيا الذي شنته سلطات زيلينسكي العميلة تحت التلاعب والدعم من أمريكا والغرب، باعتباره عملا لا يغتفر من أعمال العدوان والإرهاب، ويتعدى بشكل خطير على سلامة أراضي وأمن دولة ذات سيادة ويقتل المدنيين المسالمين بلا رحمة".
https://sarabic.ae/20240822/كوريا-الشمالية-تنتقد-بيع-مروحيات-عسكرية-أمريكية-لكوريا-الجنوبية-عمل-متهور-واستفزازي-1092016407.html
https://sarabic.ae/20240819/يون-يدعو-لتعزيز-الاستعدادات-ضد-استفزازات-المنطقة-الرمادية-الكورية-الشمالية-1091879006.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_119dcefd699c5b8790413ef7598cb0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ردا على خطوة أمريكية

12:47 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
تعهدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتعزيز قدراتها النووية، ردًا على تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة أقدمت على تعديل خطتها الاستراتيجية النووية.
ونقل موقع "tag24" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن البلاد "ستعزز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على جميع أنواع التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها".
وكانت صحف أمريكية قد ذكرت هذا الأسبوع أن الهدف من الخطة الأمريكية التي وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس/ آذار، كان الاستعداد لمواجهات نووية محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيرة إلى إن الخطة السرية للغاية تعيد توجيه استراتيجية واشنطن الرادعة لأول مرة للتركيز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية.
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
كوريا الشمالية تنتقد بيع مروحيات عسكرية أمريكية لكوريا الجنوبية: "عمل متهور واستفزازي"
22 أغسطس, 22:35 GMT
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن وزارة خارجية كوريا الشمالية "تعرب عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة"، وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت بالمضي قدمًا في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.
كانت بيونغ يانغ وموسكو حليفتين منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية وازدادت العلاقات بينهما منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.
وتقدم الصين نفسها كطرف محايد في الأزمة الأوكرانية وتقول إنها لا ترسل مساعدات لأي من الجانبين، على عكس الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لكنها في الوقت ذاته حليف سياسي واقتصادي وثيق لروسيا.
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
يون يدعو لتعزيز الاستعدادات ضد استفزازات كوريا الشمالية في "المنطقة الرمادية"
19 أغسطس, 07:39 GMT
وفي وقت سابق، دانت كوريا الشمالية، توغل أوكرانيا في روسيا، واعتبرته عملا إرهابيا لا يغتفر، تدعمه واشنطن والغرب، وأضافت بأنها ستقف دائما مع روسيا في سعيها لحماية سيادتها.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان لها، يوم الأحد الماضي، إن "توغل أوكرانيا في روسيا هو نتاج لسياسة المواجهة المناهضة لروسيا التي تنتهجها أمريكا، والتي تدفع الوضع إلى شفا الحرب العالمية الثالثة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن أمريكا سلمت زيلينسكي مبالغ "فلكية" من الأسلحة الفتاكة.
وأضافت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة الهجوم المسلح على أراضي روسيا الذي شنته سلطات زيلينسكي العميلة تحت التلاعب والدعم من أمريكا والغرب، باعتباره عملا لا يغتفر من أعمال العدوان والإرهاب، ويتعدى بشكل خطير على سلامة أراضي وأمن دولة ذات سيادة ويقتل المدنيين المسالمين بلا رحمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: 84 % من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء13:17 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала