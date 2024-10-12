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https://sarabic.ae/20241012/شقيقة-كيم-جونغ-أون-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-كارثة-مروعة-بعد-إرسالها-طائرات-مسيرة-إلى-بيونغ-يانغ-1093690059.html
شقيقة كيم جونغ أون تحذر كوريا الجنوبية من "كارثة مروعة" بعد إرسالها طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ
شقيقة كيم جونغ أون تحذر كوريا الجنوبية من "كارثة مروعة" بعد إرسالها طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
وجهت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم السبت تحذيرا شديد اللهجة إلى سيئول، بعدما اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T17:44+0000
2024-10-12T17:44+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ويوم أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن طائرات بدون طيار كورية جنوبية تحمل منشورات، تم رصدها في سماء الليل فوق بيونغ يانغ، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكذلك في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.وتعقيبا على هذا، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ليس لدينا أي مصلحة في تحديد هوية مرتكبي هذا الاستفزاز بطائرات بدون طيار، ومع ذلك، سنكون واضحين في أنه إذا عبرت طائرة بدون طيار تحمل أي قمامة دعائية سياسية معادية لكوريا الشمالية من كوريا الجنوبية عبر الحدود إلى مجالنا الجوي مرة أخرى، فسوف نرد بالقوة، بغض النظر عن ماهيتها"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب".كما اعترضت كيم يو جونغ على موقف الجيش الكوري الجنوبي بأنه "لا يستطيع تأكيد" مزاعم الشمال بشأن الطائرات بدون طيار، قائلة إن رد الجيش يعترف في الأساس بأنه إما "الجاني أو المتواطئ في هذا الحادث".وحذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من أن "كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة لدفع ثمن "استفزازاتها المتكررة"، قائلة إن "كارثة مروعة ستحدث إذا تم العثور على طائرات بدون طيار كورية جنوبية مرة أخرى". وكان وزير دفاع كوريا الجنوبية، كيم يونج هيون قال إنه لا يستطيع تأكيد ادعاء الشمال، بشأن إرسال سيئول طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ.في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن إطلاق كوريا الشمالية المزيد من البالونات المليئة بالقمامة باتجاه سيئول، بعد أن زعم ​ت كوريا الشمالية أن الجنوب أرسل طائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ، ثلاث مرات منذ الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 20 بالونا بدءا، من أواخر أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، وهبط نحو 10 منها في مقاطعة تشوروون الحدودية بين الكوريتين، في مقاطعة كانجوون.
https://sarabic.ae/20241003/ضخم-عديم-الفائدة-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تسخر-من-صاروخ-لكوريا-الجنوبية-1093400024.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

شقيقة كيم جونغ أون تحذر كوريا الجنوبية من "كارثة مروعة" بعد إرسالها طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ

17:44 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Pool / Jorge Silvaشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019
© AP Photo / Pool / Jorge Silva
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وجهت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم السبت تحذيرا شديد اللهجة إلى سيئول، بعدما اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ.
ويوم أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن طائرات بدون طيار كورية جنوبية تحمل منشورات، تم رصدها في سماء الليل فوق بيونغ يانغ، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكذلك في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وتعقيبا على هذا، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ليس لدينا أي مصلحة في تحديد هوية مرتكبي هذا الاستفزاز بطائرات بدون طيار، ومع ذلك، سنكون واضحين في أنه إذا عبرت طائرة بدون طيار تحمل أي قمامة دعائية سياسية معادية لكوريا الشمالية من كوريا الجنوبية عبر الحدود إلى مجالنا الجوي مرة أخرى، فسوف نرد بالقوة، بغض النظر عن ماهيتها"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب".
كما اعترضت كيم يو جونغ على موقف الجيش الكوري الجنوبي بأنه "لا يستطيع تأكيد" مزاعم الشمال بشأن الطائرات بدون طيار، قائلة إن رد الجيش يعترف في الأساس بأنه إما "الجاني أو المتواطئ في هذا الحادث".
وحذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من أن "كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة لدفع ثمن "استفزازاتها المتكررة"، قائلة إن "كارثة مروعة ستحدث إذا تم العثور على طائرات بدون طيار كورية جنوبية مرة أخرى".
وكان وزير دفاع كوريا الجنوبية، كيم يونج هيون قال إنه لا يستطيع تأكيد ادعاء الشمال، بشأن إرسال سيئول طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
"ضخم عديم الفائدة".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من صاروخ لكوريا الجنوبية
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في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن إطلاق كوريا الشمالية المزيد من البالونات المليئة بالقمامة باتجاه سيئول، بعد أن زعم ​ت كوريا الشمالية أن الجنوب أرسل طائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ، ثلاث مرات منذ الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 20 بالونا بدءا، من أواخر أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، وهبط نحو 10 منها في مقاطعة تشوروون الحدودية بين الكوريتين، في مقاطعة كانجوون.
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