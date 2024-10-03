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"ضخم عديم الفائدة".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من صاروخ لكوريا الجنوبية
"ضخم عديم الفائدة".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من صاروخ لكوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
سخرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، من صاروخ "هيونمو-5" الكوري الجنوبي، الذي عُرض لأول مرة في عرض عسكري أقيم، في الآونة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T13:48+0000
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ووصفت كيم يو، الصاروخ بأنه "سلاح ضخم عديم الفائدة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأدلت كيم يو جونغ، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بعد يومين فقط من كشف كوريا الجنوبية عن الصاروخ، المعروف بقدرته على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 8 أطنان، في عرض عسكري بمناسبة يوم القوات المسلحة لكوريا الجنوبية.وفي احتفال أقيم بمناسبة الذكرى السنوية لقوات كوريا الجنوبية المسلحة، قال رئيس البلاد، يون سوك يول، إن "كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية"، وحذّر من رد "حازم وساحق" من التحالف بين سيئول وواشنطن.وردًا على هذا، قالت كيم يو جونغ، في بيانها: "إذا كان لدى كوريا الجنوبية قدر معين من الحس السليم، فمن الذي قد يتحدث عن نهاية النظام بينما يتباهى بسلاح ضخم عديم الفائدة".كما أدانت ظهور قاذفة قنابل ثقيلة أمريكية من طراز "بي-1بي"، خلال احتفال يوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية، ووصفته بأنه "مشهد لا يمكن أن يحدث إلا في كوريا الجنوبية المستعمرة".واستمرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية في انتقادها إنشاء الجيش الكوري الجنوبي للقيادة الاستراتيجية، قائلة إنها لا تناسب "مجموعة لا تمتلك سلاحا استراتيجيا واحدا".وقد تم إطلاق القيادة العسكرية الجديدة في كوريا الجنوبية، رسميا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكي تكون بمثابة "جهاز شامل لأنظمة الأسلحة الرئيسية لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من كوريا الشمالية"، بحسب قول السلطات الكورية الجنوبية.
https://sarabic.ae/20240530/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إرسال-بالونات-قمامة-إلى-سيئول-هدية-صادقة-لهم-1089370256.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"ضخم عديم الفائدة".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من صاروخ لكوريا الجنوبية

13:48 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Felipe Danaشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
© AP Photo / Felipe Dana
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سخرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، من صاروخ "هيونمو-5" الكوري الجنوبي، الذي عُرض لأول مرة في عرض عسكري أقيم، في الآونة الأخيرة، في سيئول.
ووصفت كيم يو، الصاروخ بأنه "سلاح ضخم عديم الفائدة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأدلت كيم يو جونغ، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بعد يومين فقط من كشف كوريا الجنوبية عن الصاروخ، المعروف بقدرته على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 8 أطنان، في عرض عسكري بمناسبة يوم القوات المسلحة لكوريا الجنوبية.
وفي احتفال أقيم بمناسبة الذكرى السنوية لقوات كوريا الجنوبية المسلحة، قال رئيس البلاد، يون سوك يول، إن "كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية"، وحذّر من رد "حازم وساحق" من التحالف بين سيئول وواشنطن.
وردًا على هذا، قالت كيم يو جونغ، في بيانها: "إذا كان لدى كوريا الجنوبية قدر معين من الحس السليم، فمن الذي قد يتحدث عن نهاية النظام بينما يتباهى بسلاح ضخم عديم الفائدة".

ووصفت كيم يو، العرض العسكري الذي أقيم في سيئول، بمناسبة يوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في الأسبوع الحالي، بأنه "عرض مهرجين".

كما أدانت ظهور قاذفة قنابل ثقيلة أمريكية من طراز "بي-1بي"، خلال احتفال يوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية، ووصفته بأنه "مشهد لا يمكن أن يحدث إلا في كوريا الجنوبية المستعمرة".
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إرسال بالونات قمامة إلى سيئول هدية صادقة لهم
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واستمرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية في انتقادها إنشاء الجيش الكوري الجنوبي للقيادة الاستراتيجية، قائلة إنها لا تناسب "مجموعة لا تمتلك سلاحا استراتيجيا واحدا".
وقد تم إطلاق القيادة العسكرية الجديدة في كوريا الجنوبية، رسميا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكي تكون بمثابة "جهاز شامل لأنظمة الأسلحة الرئيسية لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من كوريا الشمالية"، بحسب قول السلطات الكورية الجنوبية.
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