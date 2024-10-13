https://sarabic.ae/20241013/بعد-تصريحات-شقيقة-كيم-جونغ-أون-وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تهدد-بنهاية-نظام-جارتها-الشمالية-1093705485.html
بعد تصريحات شقيقة كيم جونغ أون... وزارة دفاع كوريا الجنوبية تهدد "بنهاية نظام" جارتها الشمالية
بعد تصريحات شقيقة كيم جونغ أون... وزارة دفاع كوريا الجنوبية تهدد "بنهاية نظام" جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، اليوم الأحد، من أنها ستشهد "نهاية نظامها"، إذا تسببت في أي ضرر لشعبها، وذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بـ"كارثة مروعة"،... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T12:25+0000
2024-10-13T12:25+0000
2024-10-13T12:25+0000
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وأصدرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تحذيرها، بعد أن وجهت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ذلك التهديد، بعد يوم واحد فقط من إعلان كوريا الشمالية أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة فوق بيونغ يانغ، 3 مرات خلال الشهر الجاري.وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية في بيانها الذي أصدرته للصحفيين: "نحذر بوضوح من أنه إذا ألحقت كوريا الشمالية ضررا بسلامة شعبنا، فسوف يكون ذلك اليوم هو نهاية النظام الكوري الشمالي"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت: "تعكس تصريحات كيم يو جونغ سلوك كوريا الشمالية المنافق، الذي يستمر في الاستفزازات، وقد لجأ مؤخرا إلى تكتيكات مبتذلة وتافهة، مثل البالونات العائمة المليئة بالقمامة".وتابعت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: "يتعين على السلطات الكورية الشمالية أن تبدأ بوقف إطلاق البالونات المحرجة دوليا، بدلا من الخوف من إسقاط منشورات من طائرات بدون طيار لا يمكن التعرف عليها".ولم تؤكد كوريا الجنوبية أو تنفي، مزاعم كوريا الشمالية بشأن إرسال الجنوب طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ.وواصلت مشيرة إلى أن "الشمال اخترق بالفعل المجال الجوي للجنوب "أكثر من 10 مرات"، في إشارة واضحة إلى حوادث تعود إلى عام 2022.وقالت كيم يو جونغ، أمس السبت، في بيانها إن الشمال مستعد لاتخاذ "إجراء انتقامي قوي"، في حال إطلاق طائرات بدون طيار تحمل مواد مناهضة لبيونغ يانغ مرة أخرى إلى الشمال، محذرة من أن "وقت الهجوم" قد يأتي في أي وقت.وتابعت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "لم نحدد توقيت الهجوم، لكن اللحظة التي يتم فيها اكتشاف طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الجنوبية في سماء عاصمتنا مرة أخرى، سوف تؤدي بالتأكيد إلى كارثة مروعة".
https://sarabic.ae/20241013/كوريا-الجنوبية-تهدد-زعيم-الشمال-يجب-أن-يخاف-من-قوتنا-العسكرية-لأن-لديه-الكثير-ليخسره-1093698010.html
https://sarabic.ae/20241013/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-بدس-أجهزة-تحديد-مواقع-في-بالونات-القمامة-المرسلة-إليها-1093696457.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
بعد تصريحات شقيقة كيم جونغ أون... وزارة دفاع كوريا الجنوبية تهدد "بنهاية نظام" جارتها الشمالية
حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، اليوم الأحد، من أنها ستشهد "نهاية نظامها"، إذا تسببت في أي ضرر لشعبها، وذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بـ"كارثة مروعة"، بسبب تحليق طائرات دون طيار فوق عاصمتها.
وأصدرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تحذيرها، بعد أن وجهت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ذلك التهديد، بعد يوم واحد فقط من إعلان كوريا الشمالية أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة فوق بيونغ يانغ، 3 مرات خلال الشهر الجاري.
وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية في بيانها الذي أصدرته للصحفيين: "نحذر بوضوح من أنه إذا ألحقت كوريا الشمالية ضررا بسلامة شعبنا، فسوف يكون ذلك اليوم هو نهاية النظام الكوري الشمالي"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت: "تعكس تصريحات كيم يو جونغ سلوك كوريا الشمالية المنافق، الذي يستمر في الاستفزازات، وقد لجأ مؤخرا إلى تكتيكات مبتذلة وتافهة، مثل البالونات العائمة المليئة بالقمامة".
وتابعت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: "يتعين على السلطات الكورية الشمالية أن تبدأ بوقف إطلاق البالونات المحرجة دوليا، بدلا من الخوف من إسقاط منشورات من طائرات بدون طيار لا يمكن التعرف عليها".
ولم تؤكد كوريا الجنوبية أو تنفي، مزاعم كوريا الشمالية بشأن إرسال الجنوب طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ.
وواصلت مشيرة إلى أن "الشمال اخترق بالفعل المجال الجوي للجنوب "أكثر من 10 مرات"، في إشارة واضحة إلى حوادث تعود إلى عام 2022.
وقالت كيم يو جونغ، أمس السبت، في بيانها إن الشمال مستعد لاتخاذ "إجراء انتقامي قوي"، في حال إطلاق طائرات بدون طيار تحمل مواد مناهضة لبيونغ يانغ مرة أخرى إلى الشمال، محذرة من أن "وقت الهجوم" قد يأتي في أي وقت.
وتابعت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "لم نحدد توقيت الهجوم، لكن اللحظة التي يتم فيها اكتشاف طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الجنوبية في سماء عاصمتنا مرة أخرى، سوف تؤدي بالتأكيد إلى كارثة مروعة
".