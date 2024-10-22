كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية

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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
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58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
سبوتنيك عربي
نفت كوريا الشمالية، ما تردد حول إرسالها جنودا لدعم روسيا في أوكرانيا، ووصفت تلك الاتهامات التي صدرت عن كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها "شائعات لا أساس لها من... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T07:51+0000
2024-10-22T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت أن علاقتها بموسكو تستند إلى أسس "شرعية وتعاونية".وخلال جلسة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، قال ممثل كوريا الشمالية إنه لا يرى ضرورة للتعليق على هذه "الشائعات النمطية".بدوره، رفض الكرملين أمس الاثنين، مزاعم كوريا الجنوبية، لافتا إلى أنها لم تحظ بتأييد من الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق إذا ثبتت صحتها.يأتي هذا النفي بعد تقارير نشرتها الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، زعمت فيها أن كوريا الشمالية تخطط لإرسال جنود لدعم روسيا في الصراع الأوكراني.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية

07:51 GMT 22.10.2024
© AP Photoالجيش الكوري الشمالي
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت كوريا الشمالية، ما تردد حول إرسالها جنودا لدعم روسيا في أوكرانيا، ووصفت تلك الاتهامات التي صدرت عن كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت أن علاقتها بموسكو تستند إلى أسس "شرعية وتعاونية".
وخلال جلسة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، قال ممثل كوريا الشمالية إنه لا يرى ضرورة للتعليق على هذه "الشائعات النمطية".

واعتبر أنها تهدف فقط إلى تشويه صورة بلاده والإضرار بالعلاقات الودية بين دول ذات سيادة.

الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
14 أكتوبر, 19:18 GMT
بدوره، رفض الكرملين أمس الاثنين، مزاعم كوريا الجنوبية، لافتا إلى أنها لم تحظ بتأييد من الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق إذا ثبتت صحتها.
يأتي هذا النفي بعد تقارير نشرتها الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، زعمت فيها أن كوريا الشمالية تخطط لإرسال جنود لدعم روسيا في الصراع الأوكراني.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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