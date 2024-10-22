https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
سبوتنيك عربي
نفت كوريا الشمالية، ما تردد حول إرسالها جنودا لدعم روسيا في أوكرانيا، ووصفت تلك الاتهامات التي صدرت عن كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها "شائعات لا أساس لها من... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T07:51+0000
2024-10-22T07:51+0000
2024-10-22T07:51+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت أن علاقتها بموسكو تستند إلى أسس "شرعية وتعاونية".وخلال جلسة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، قال ممثل كوريا الشمالية إنه لا يرى ضرورة للتعليق على هذه "الشائعات النمطية".بدوره، رفض الكرملين أمس الاثنين، مزاعم كوريا الجنوبية، لافتا إلى أنها لم تحظ بتأييد من الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق إذا ثبتت صحتها.يأتي هذا النفي بعد تقارير نشرتها الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، زعمت فيها أن كوريا الشمالية تخطط لإرسال جنود لدعم روسيا في الصراع الأوكراني.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكرية
نفت كوريا الشمالية، ما تردد حول إرسالها جنودا لدعم روسيا في أوكرانيا، ووصفت تلك الاتهامات التي صدرت عن كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأفادت
وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت أن علاقتها بموسكو تستند إلى أسس "شرعية وتعاونية".
وخلال جلسة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، قال ممثل كوريا الشمالية
إنه لا يرى ضرورة للتعليق على هذه "الشائعات النمطية".
واعتبر أنها تهدف فقط إلى تشويه صورة بلاده والإضرار بالعلاقات الودية بين دول ذات سيادة.
بدوره، رفض الكرملين أمس الاثنين، مزاعم كوريا الجنوبية، لافتا إلى أنها لم تحظ بتأييد من الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق إذا ثبتت صحتها.
يأتي هذا النفي بعد تقارير نشرتها الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، زعمت فيها أن كوريا الشمالية تخطط لإرسال جنود لدعم روسيا في الصراع الأوكراني.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.