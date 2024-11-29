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وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط
وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، في المجال العسكري يتوسع بنشاط. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T08:41+0000
2024-11-29T08:41+0000
2024-11-29T08:41+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال بيلاؤوسوف، خلال محادثات مع وزير دفاع كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول، في بيونغ يانغ: "اليوم، تتوسع العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الديمقراطية في جميع المجالات بنشاط بما في ذلك التعاون العسكري، نحن مصممون على تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، ونتطلع إلى تفاعل وثيق ومثمر مع رفاقنا الكوريين".وأضاف "محادثاتنا اليوم ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية في مجال الدفاع".وأشار إلى أن "التبادلات والتعاون بين وزارتي دفاع البلدين، يجري بنشاط بما في ذلك تبادل الوفود الرفيعة المستوى".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، من اليوم الجمعة.وفي مطار سونان، أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الروسي، بمشاركة سرية حرس الشرف التابعة للجيش الشعبي الكوري.وكان في استقبال بيلاؤوسوف، نظيره، وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول.الجيشان الروسي والصيني يجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان
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روسيا, رصد عسكري, كوريا الشمالية
روسيا, رصد عسكري, كوريا الشمالية
وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، في المجال العسكري يتوسع بنشاط.
وقال بيلاؤوسوف، خلال محادثات مع وزير دفاع كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول، في بيونغ يانغ: "اليوم، تتوسع العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الديمقراطية في جميع المجالات بنشاط بما في ذلك التعاون العسكري، نحن مصممون على تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، ونتطلع إلى تفاعل وثيق ومثمر مع رفاقنا الكوريين".
وأضاف "محادثاتنا اليوم ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية في مجال الدفاع".
بدوره وصف وزير دفاع كوريا الديمقراطية، الصداقة العسكرية والتفاعل بين جيشي البلدين، بالأولوية القصوى وتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر، هو الموقف الثابت لجيش (كوريا الديمقراطية)
وأشار إلى أن "التبادلات والتعاون بين وزارتي دفاع البلدين، يجري بنشاط بما في ذلك تبادل الوفود الرفيعة المستوى".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، من اليوم الجمعة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلاؤوسوف، "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية".
وفي مطار سونان، أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الروسي، بمشاركة سرية حرس الشرف التابعة للجيش الشعبي الكوري.
وكان في استقبال بيلاؤوسوف
، نظيره، وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول.