https://sarabic.ae/20241205/رصد-دبابة-فائقة-القدرة-في-سوريا-1095498538.html
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
سبوتنيك عربي
بدأت الفرقة الرابعة المدرعة، التابعة للجيش السوري، بنقل مدرعاتها الثقيلة إلى محافظة حماة، حيث تم رصد دبابة "تي - 72 إم 1 عدرا"، منقولة على شاحنة، بعد انقطاع... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:28+0000
2024-12-05T08:28+0000
2024-12-05T08:28+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحصلت هذه الدبابات، على تسميتها، تكريما لمدينة عدرا، الواقعة بجوار العاصمة السورية دمشق، حيث تم تحديث هذه المركبات المدرعة في ورش العمل الموجودة هناك، وتم تزويد أبراجها بهياكل شبكية مضادة واقية، حسبما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الخميس.وحسب الصحيفة، فقد تم تكليف هذه الوحدة بتنفيذ العديد من العمليات المهمة، وأكمل الجنود المهام القتالية الموكلة إليهم بنجاح.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
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https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
بدأت الفرقة الرابعة المدرعة، التابعة للجيش السوري، بنقل مدرعاتها الثقيلة إلى محافظة حماة، حيث تم رصد دبابة "تي - 72 إم 1 عدرا"، منقولة على شاحنة، بعد انقطاع طويل.
وحصلت هذه الدبابات، على تسميتها، تكريما لمدينة عدرا، الواقعة بجوار العاصمة السورية دمشق، حيث تم تحديث هذه المركبات المدرعة في ورش العمل الموجودة هناك، وتم تزويد أبراجها بهياكل شبكية مضادة واقية، حسبما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا
" الروسية، اليوم الخميس.
كما تم تعديل مركبات المشاة القتالية، والمدافع المضادة للطائرات ذاتية الحركة من طراز "شيلكا" بطريقة مماثلة.
وحسب الصحيفة، فقد تم تكليف هذه الوحدة بتنفيذ العديد من العمليات المهمة، وأكمل الجنود المهام القتالية الموكلة إليهم بنجاح.
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.