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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
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بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
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59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20241205/رصد-دبابة-فائقة-القدرة-في-سوريا-1095498538.html
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا
سبوتنيك عربي
بدأت الفرقة الرابعة المدرعة، التابعة للجيش السوري، بنقل مدرعاتها الثقيلة إلى محافظة حماة، حيث تم رصد دبابة "تي - 72 إم 1 عدرا"، منقولة على شاحنة، بعد انقطاع... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:28+0000
2024-12-05T08:28+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وحصلت هذه الدبابات، على تسميتها، تكريما لمدينة عدرا، الواقعة بجوار العاصمة السورية دمشق، حيث تم تحديث هذه المركبات المدرعة في ورش العمل الموجودة هناك، وتم تزويد أبراجها بهياكل شبكية مضادة واقية، حسبما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الخميس.وحسب الصحيفة، فقد تم تكليف هذه الوحدة بتنفيذ العديد من العمليات المهمة، وأكمل الجنود المهام القتالية الموكلة إليهم بنجاح.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241204/التلفزيون-الإيراني-يعلن-انتقال-قائد-في-الحرس-الثوري-إلى-سوريا-بشكل-عاجل-1095493104.html
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

رصد دبابة فائقة القدرة في سوريا

08:28 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورجنود الجيش السوري
جنود الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
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تابعنا عبر
بدأت الفرقة الرابعة المدرعة، التابعة للجيش السوري، بنقل مدرعاتها الثقيلة إلى محافظة حماة، حيث تم رصد دبابة "تي - 72 إم 1 عدرا"، منقولة على شاحنة، بعد انقطاع طويل.
وحصلت هذه الدبابات، على تسميتها، تكريما لمدينة عدرا، الواقعة بجوار العاصمة السورية دمشق، حيث تم تحديث هذه المركبات المدرعة في ورش العمل الموجودة هناك، وتم تزويد أبراجها بهياكل شبكية مضادة واقية، حسبما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الخميس.
كما تم تعديل مركبات المشاة القتالية، والمدافع المضادة للطائرات ذاتية الحركة من طراز "شيلكا" بطريقة مماثلة.
تنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل
أمس, 21:17 GMT
وحسب الصحيفة، فقد تم تكليف هذه الوحدة بتنفيذ العديد من العمليات المهمة، وأكمل الجنود المهام القتالية الموكلة إليهم بنجاح.
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 19:58 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
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قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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