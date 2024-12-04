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https://sarabic.ae/20241204/التلفزيون-الإيراني-يعلن-انتقال-قائد-في-الحرس-الثوري-إلى-سوريا-بشكل-عاجل-1095493104.html
التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل
التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بانتقال فريق استشاري عسكري إيراني إلى العاصمة السورية دمشق لمساعدة السلطات هناك، كان من بينهم العميد جواد غفاري. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T21:17+0000
2024-12-04T21:16+0000
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وأوضحت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية، أن العميد غفاري وصل إلى دمشق بصورة عاجلة، على رأس وفد استشاري إيراني، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون العسكري الأمني السياسي لمساعدة سوريا في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها في الشمال السوري.ونقلت القناة عن مصادر إيرانية، أن اللجوء إلى غفاري جاء بسبب خبرته في الأراضي السورية، خصوصاً في مدينة حلب نهاية عام 2017، كما انخرط في معارك تدمر وبادية الشام ودير الزور والبوكمال إلى جانب الجيش السوري".وأوضحت القناة أن غفاري الملقب أيضا بـ"أحمد مدني"، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ولديه خبرة عسكرية، حينما وضع خططاً عسكرية للسيطرة على طريق حلب – خناصر، التي كان من شأنها تعزيز السيطرة الإيرانية في الشمال السوري.وفي وقت سابق، صرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن هناك احتمالاً لأن ترسل إيران ما وصفه بـ"القوات الاستشارية" إلى سوريا.ونقل موقع "ديده بان إيران" عن كوثري، وهو لواء في الحرس الثوري، قوله إن إرسال تلك القوات إلى سوريا يعتمد على التطورات الميدانية وقرارات القيادة الإسرائيلية"، كما أكد أن هجمات حلب "تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لـ"حزب الله" بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، في فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما.واتهم كوثري الولايات المتحدة وإسرائيل بالتخطيط المسبق للهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة على مناطق شمال غربي سوريا، فور إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.وتوقع المسؤول الإيراني أن يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا جديدًا بعد 60 يومًا على جنوب لبنان لزيادة الضغط على "حزب الله" وجبهة المقاومة بعد إعادة تموضعه، داعيًا من وصفهم بـ "جبهة المقاومة" إلى خوض معركة "دقيقة وفعالة" لمنع الجماعات المسلحة من التمركز في حلب وبقية مناطق شمالي سوريا، وأن تعمل على "قمعهم بشكل دقيق لضمان استمرار التواصل بين سوريا وحزب الله".ونفى كوثري أن يكون عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا كبيراً جدا، حيث أن أعداد القوات، لو كانت كما في السابق، لتصرفت على الفور، إلا أنه توقع تدخلاً قويا من "جبهة المقاومة" لمنع عودة الجماعات المسلحة، وإحباط ما وصفه بالمخطط الأمريكي – الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241204/إيران-واشنطن-في-مقدمة-الأطراف-التي-تدعم-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1095464448.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل

21:17 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Omar Albamتنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024.
تنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بانتقال فريق استشاري عسكري إيراني إلى العاصمة السورية دمشق لمساعدة السلطات هناك، كان من بينهم العميد جواد غفاري.
وأوضحت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية، أن العميد غفاري وصل إلى دمشق بصورة عاجلة، على رأس وفد استشاري إيراني، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون العسكري الأمني السياسي لمساعدة سوريا في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها في الشمال السوري.
ونقلت القناة عن مصادر إيرانية، أن اللجوء إلى غفاري جاء بسبب خبرته في الأراضي السورية، خصوصاً في مدينة حلب نهاية عام 2017، كما انخرط في معارك تدمر وبادية الشام ودير الزور والبوكمال إلى جانب الجيش السوري".
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06:28 GMT
وأوضحت القناة أن غفاري الملقب أيضا بـ"أحمد مدني"، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ولديه خبرة عسكرية، حينما وضع خططاً عسكرية للسيطرة على طريق حلب – خناصر، التي كان من شأنها تعزيز السيطرة الإيرانية في الشمال السوري.
وفي وقت سابق، صرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن هناك احتمالاً لأن ترسل إيران ما وصفه بـ"القوات الاستشارية" إلى سوريا.
ونقل موقع "ديده بان إيران" عن كوثري، وهو لواء في الحرس الثوري، قوله إن إرسال تلك القوات إلى سوريا يعتمد على التطورات الميدانية وقرارات القيادة الإسرائيلية"، كما أكد أن هجمات حلب "تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لـ"حزب الله" بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، في فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما.
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واتهم كوثري الولايات المتحدة وإسرائيل بالتخطيط المسبق للهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة على مناطق شمال غربي سوريا، فور إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.
وتوقع المسؤول الإيراني أن يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا جديدًا بعد 60 يومًا على جنوب لبنان لزيادة الضغط على "حزب الله" وجبهة المقاومة بعد إعادة تموضعه، داعيًا من وصفهم بـ "جبهة المقاومة" إلى خوض معركة "دقيقة وفعالة" لمنع الجماعات المسلحة من التمركز في حلب وبقية مناطق شمالي سوريا، وأن تعمل على "قمعهم بشكل دقيق لضمان استمرار التواصل بين سوريا وحزب الله".
ونفى كوثري أن يكون عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا كبيراً جدا، حيث أن أعداد القوات، لو كانت كما في السابق، لتصرفت على الفور، إلا أنه توقع تدخلاً قويا من "جبهة المقاومة" لمنع عودة الجماعات المسلحة، وإحباط ما وصفه بالمخطط الأمريكي – الإسرائيلي.
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