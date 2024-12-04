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مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري بأن نظام كييف الإرهابي يقوم بتدريب الإرهابيين في سوريا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T05:03+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أقول بثقة مئة بالمئة أن المسلحين في سوريا، يتلقون التدريب على يد متخصصين ومدربين أجانب".وأضاف: "يمكنني أن أستنتج من ذلك أن الخدمات الخاصة الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".وأوضح المصدر أن "المسلحين بدأوا باستخدام طائرات الـ"كاميكازي" المسيرة في الليل، وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية".وأشار إلى أن "هذا التكتيك متبع من قبل عناصر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً والمحظورة في روسيا)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، تعليقا على الهجمات الإرهابية المسلحة على الشمال السوري.باحث في العلاقات الدولية: أحداث سوريا هي امتداد للمشروع الإسرائيلي لتشكيل شرق أوسط جديدالجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا
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أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا

05:03 GMT 04.12.2024
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طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
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أفاد مصدر عسكري بأن نظام كييف الإرهابي يقوم بتدريب الإرهابيين في سوريا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أقول بثقة مئة بالمئة أن المسلحين في سوريا، يتلقون التدريب على يد متخصصين ومدربين أجانب".

وتابع: "كنت بنفسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة وشاهدت كيف تعمل الطائرات المسيرة هناك، وبعد وصولي إلى هنا (سوريا)، لاحظت أن المسلحين يستخدمون ذات التكتيكات التي يستخدمها الأوكرانيون".

وأضاف: "يمكنني أن أستنتج من ذلك أن الخدمات الخاصة الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".
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وأوضح المصدر أن "المسلحين بدأوا باستخدام طائرات الـ"كاميكازي" المسيرة في الليل، وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية".
وأشار إلى أن "هذا التكتيك متبع من قبل عناصر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كل عينة تحتوي على نقوش باللغة الإنجليزية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمسلحين من أصل عربي".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً والمحظورة في روسيا)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
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وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، تعليقا على الهجمات الإرهابية المسلحة على الشمال السوري.
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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