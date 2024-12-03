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الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد
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الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد
الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الثلاثاء، بين وحدات الجيش السوري و"جيش العشائر" والدفاع الوطني من جهة، ومسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد"... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T15:28+0000
2024-12-03T16:16+0000
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العالم العربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن القرى السبع تقع تحت سيطرة الجيش السوري منذ سنوات طويلة بعد تحريرها من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) والقرى هي الحسينية، الصالحية، حطلة، مراط، خشام، طابية، ومظلوم.وشرحت المصادر أن "الهجوم الذي بدأ فجراً تم عبر 3 محاور هي محور الطابية والصالحية والحسينية، حيث قام مسلحو "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" وهم من بقايا فلول تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، الذين قاموا بتسوية أوضاعهم مع قيادة "قسد"، بمهاجمة نقاط الجيش بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بدعم من طيران الاحتلال الامريكي، مع استخدام آليات هندسية لإزالة السواتر الترابية الموضوعة على خطوط التماس منذ العام 2017".وأضافت المصادر أن "الجيش السوري وجيش العشائر والدفاع الوطني، تمكنوا من إفشال الهجمات وقاموا بالتقدم في نقاط جديدة على خطوط التماس"، مشيرة إلى أن "سكان القرى لم ينزحوا من منازلهم رغم قصف طيران الاحتلال الأمريكي مع استمرار الحياة الطبيعة فيها".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد

15:28 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 16:16 GMT 03.12.2024)
© Sputnik . Ahmad Hamdoshالجيش السوري منتشر بالقرب من هجين في ريف دير الزور
الجيش السوري منتشر بالقرب من هجين في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Ahmad Hamdosh
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تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الثلاثاء، بين وحدات الجيش السوري و"جيش العشائر" والدفاع الوطني من جهة، ومسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" المدعومة بالطيران والمدفعية الأمريكية، على خطوط التماس مع القرى السبع، التي تقع شرق نهر الفرات في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن القرى السبع تقع تحت سيطرة الجيش السوري منذ سنوات طويلة بعد تحريرها من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) والقرى هي الحسينية، الصالحية، حطلة، مراط، خشام، طابية، ومظلوم.

ونقل المراسل عن مصادر عشائرية في المنطقة، بأن "أهالي القرى السبع الواقعة في منطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي، استفاقوا فجر اليوم الثلاثاء، على صوت الانفجارات الناجمة عن هجوم شنّته مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد"، والذي تصدت له وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة".

وشرحت المصادر أن "الهجوم الذي بدأ فجراً تم عبر 3 محاور هي محور الطابية والصالحية والحسينية، حيث قام مسلحو "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" وهم من بقايا فلول تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، الذين قاموا بتسوية أوضاعهم مع قيادة "قسد"، بمهاجمة نقاط الجيش بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بدعم من طيران الاحتلال الامريكي، مع استخدام آليات هندسية لإزالة السواتر الترابية الموضوعة على خطوط التماس منذ العام 2017".

وأكدت المصادر أن "وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة تمكنت من التصدي للهجوم بجميع أنواع الأسلحة وأفشلت محاولة تسلل "قسد" بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة مع أسر 14 مسلحاً منهم".

وأضافت المصادر أن "الجيش السوري وجيش العشائر والدفاع الوطني، تمكنوا من إفشال الهجمات وقاموا بالتقدم في نقاط جديدة على خطوط التماس"، مشيرة إلى أن "سكان القرى لم ينزحوا من منازلهم رغم قصف طيران الاحتلال الأمريكي مع استمرار الحياة الطبيعة فيها".
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