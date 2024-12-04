https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن مقتل نحو 120 مسلحا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في سوريا على يد الجيش السوري بمساعدة القوات... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T19:58+0000
2024-12-04T19:58+0000
2024-12-04T19:58+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101787/55/1017875572_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_f927d75f95d099f0f33ca1086ccdc347.jpg
وقال أوليغ إيغناسيوك، نائب مدير مركز المصالحة الروسي، خلال مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، وُجهت ضربات بالصواريخ والقنابل إلى نقاط تجمع ونقاط تفتيش ومخابئ المسلحين، قُتل نحو 120 إرهابيًا ودُمرت دبابة و24 مركبة ومستودع ذخيرة".وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241204/موسكو-روسيا-تدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذه-مسلحون-في-سوريا----1095468350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101787/55/1017875572_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_22438e025d6d3892387036c359af0ad5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن مقتل نحو 120 مسلحا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في سوريا على يد الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية.
وقال أوليغ إيغناسيوك، نائب مدير مركز المصالحة الروسي، خلال مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، وُجهت ضربات بالصواريخ والقنابل إلى نقاط تجمع ونقاط تفتيش ومخابئ المسلحين، قُتل نحو 120 إرهابيًا ودُمرت دبابة و24 مركبة ومستودع ذخيرة".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.