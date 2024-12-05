عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241205/عنصر-سابق-في-هيئة-تحرير-الشام-يكشف-لـسبوتنيك-تدريب-أوكرانيا-للإرهابيين-في-سوريا-1095494554.html
عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد أحد العناصر المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، المعروف بـ"أبو محمد الادلبي"، بأن مدربين... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T04:10+0000
2024-12-05T04:11+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095466924_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_0580f84ced25b13a8bf20f91a887cb85.jpg
وصرح الادلبي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: " بعد الانتهاء من الاستعدادات، علمنا أن الخبراء المتواجدين كانوا من الجنسية الأوكرانية، حيث دربوا العناصر من المسلحين على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، لاستهداف مواقع الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا".هذا وأفاد موظف في شركة عسكرية، امس الأربعاء، بأن الإرهابيين السوريين يتم تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين ويعتمدون تكتيكاتهم.وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "عملية الهجوم على حلب من قبل إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) تمت بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
https://sarabic.ae/20241204/التلفزيون-الإيراني-يعلن-انتقال-قائد-في-الحرس-الثوري-إلى-سوريا-بشكل-عاجل-1095493104.html
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095466924_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_3e7acf41ef29950e1387c92ab542253c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, حصري

عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا

04:10 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 04:11 GMT 05.12.2024)
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
حصري
أفاد أحد العناصر المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، المعروف بـ"أبو محمد الادلبي"، بأن مدربين أوكرانيين قاموا بتدريب الإرهابيين في سوريا، على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء البلاد.
وصرح الادلبي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: " بعد الانتهاء من الاستعدادات، علمنا أن الخبراء المتواجدين كانوا من الجنسية الأوكرانية، حيث دربوا العناصر من المسلحين على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، لاستهداف مواقع الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا".
هذا وأفاد موظف في شركة عسكرية، امس الأربعاء، بأن الإرهابيين السوريين يتم تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين ويعتمدون تكتيكاتهم.
وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "عملية الهجوم على حلب من قبل إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) تمت بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.
تنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل
أمس, 21:17 GMT
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 19:58 GMT
بدورها أعلنت قيادة الجيش السوري، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إيقاف تقدم الإرهابيين في حماة، وبدأت القوات الحكومية هجوماً مضاداً؛ وبدعم من القوات الجوية الروسية، حررت عدداً من البلدات، التي استولى عليها الإرهابيون.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала