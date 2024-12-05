https://sarabic.ae/20241205/عنصر-سابق-في-هيئة-تحرير-الشام-يكشف-لـسبوتنيك-تدريب-أوكرانيا-للإرهابيين-في-سوريا-1095494554.html
عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد أحد العناصر المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، المعروف بـ"أبو محمد الادلبي"، بأن مدربين... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T04:10+0000
2024-12-05T04:10+0000
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وصرح الادلبي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: " بعد الانتهاء من الاستعدادات، علمنا أن الخبراء المتواجدين كانوا من الجنسية الأوكرانية، حيث دربوا العناصر من المسلحين على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، لاستهداف مواقع الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا".هذا وأفاد موظف في شركة عسكرية، امس الأربعاء، بأن الإرهابيين السوريين يتم تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين ويعتمدون تكتيكاتهم.وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "عملية الهجوم على حلب من قبل إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) تمت بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, حصري
عنصر سابق في "هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
04:10 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 04:11 GMT 05.12.2024)
حصري
أفاد أحد العناصر المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، المعروف بـ"أبو محمد الادلبي"، بأن مدربين أوكرانيين قاموا بتدريب الإرهابيين في سوريا، على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء البلاد.
وصرح الادلبي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: " بعد الانتهاء من الاستعدادات، علمنا أن الخبراء المتواجدين كانوا من الجنسية الأوكرانية، حيث دربوا العناصر من المسلحين على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، لاستهداف مواقع الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا".
هذا وأفاد موظف في شركة عسكرية، امس الأربعاء، بأن الإرهابيين السوريين يتم تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين ويعتمدون تكتيكاتهم.
وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "عملية الهجوم على حلب من قبل إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) تمت بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
بدورها أعلنت قيادة الجيش السوري، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إيقاف تقدم الإرهابيين في حماة، وبدأت القوات الحكومية هجوماً مضاداً؛ وبدعم من القوات الجوية الروسية، حررت عدداً من البلدات، التي استولى عليها الإرهابيون.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.