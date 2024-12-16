https://sarabic.ae/20241216/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قوية-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة--1095832308.html
الجيش الروسي يوجه ضربات قوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
الجيش الروسي يوجه ضربات قوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T11:21+0000
2024-12-16T11:21+0000
2024-12-16T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ودبابات، ولواءين للهجوم الجوي، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غيفو، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو، ودارينو، ونوفايا سوروتشينا، وسيلارز، وبوريتشنوي، وسفيردليكوفو.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، 540 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتال للمشاة، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر"، و20 مركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 41400 عسكري، 242 دبابة، 182 عربة قتال مشاة، 126 ناقلة جند مدرعة، 1276 مركبة قتالية مدرعة، 1145 مركبة، 314 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 أنظمة "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و74 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر-77" لإزالة الألغام، بالإضافة إلى 6 مركبات مدرعة للإصلاح .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يوجه ضربات قوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ودبابات، ولواءين للهجوم الجوي، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غيفو، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو، ودارينو، ونوفايا سوروتشينا، وسيلارز، وبوريتشنوي، وسفيردليكوفو.
وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، وطيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين، ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا، وميرني، وباسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا وبتروشوفكا، وبوبوفكا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
خلال الـ24 ساعة الماضية، 540 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتال للمشاة، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر"، و20 مركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات.
وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 41400 عسكري، 242 دبابة، 182 عربة قتال مشاة، 126 ناقلة جند مدرعة، 1276 مركبة قتالية مدرعة، 1145 مركبة، 314 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 أنظمة "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و74 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي،
و27 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر-77" لإزالة الألغام، بالإضافة إلى 6 مركبات مدرعة للإصلاح .
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.