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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html
القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة إليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T09:17+0000
2024-12-16T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه ونتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة إليزافيتوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت قوات الجنوب القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وترودوفوي وأوستروفسكي وكوراخوفو وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان أن مجموعة قوات "الغرب" التابعة لها، استهدفت قوات ومعدات ثلاثة ألوية أوكرانية في 5 مناطق تابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت أربعة هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 500 عسكري.وأوضح البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا وزاغريزوفو ولوزوفايا وغلوشكوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، التشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، ومدينة خاركوف.كما حررت قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، شيربينوفكا، نوفولينوفكا، نوفوبوستينكا، بتروفكا ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت تسع هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك

09:17 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 16.12.2024)
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صورة العاجل الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة إليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه ونتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة إليزافيتوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت قوات الجنوب القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وترودوفوي وأوستروفسكي وكوراخوفو وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 345 عسكريًا، وخمس سيارات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكس إكس برو"، ومدفع بالادين ذاتي الحركة، ومدفع دي - 20، وآخر من طراز "دي - 30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية إنكلاف إن، ومحطة رادار مضادة للبطارية "تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع.
وأردف البيان أن مجموعة قوات "الغرب" التابعة لها، استهدفت قوات ومعدات ثلاثة ألوية أوكرانية في 5 مناطق تابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت أربعة هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 500 عسكري.
وأوضح البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا وزاغريزوفو ولوزوفايا وغلوشكوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
03:57 GMT
بلغت خسائر العدو أكثر من 500 عسكري وثلاث مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة مدرعة من طرازهامفي أمريكية الصنع، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم من طراز إم 198، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي- 30 عيار 122 ملم".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، التشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، ومدينة خاركوف.
تم صد هجوم مضاد للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 85 عسكريًا وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات ومدفع 152 ملم من طراز دي- 20.
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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
07:01 GMT
كما حررت قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، شيربينوفكا، نوفولينوفكا، نوفوبوستينكا، بتروفكا ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت تسع هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وخسر العدو أكثر من 440 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفع "مستا بي"، وثلاثة مدافع "دي - 20" عيار 152 ملم وثلاث مدافع "دي - 30" ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا".

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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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