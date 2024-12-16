https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html

القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدة إليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T09:17+0000

2024-12-16T09:17+0000

2024-12-16T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه ونتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة إليزافيتوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت قوات الجنوب القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وترودوفوي وأوستروفسكي وكوراخوفو وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان أن مجموعة قوات "الغرب" التابعة لها، استهدفت قوات ومعدات ثلاثة ألوية أوكرانية في 5 مناطق تابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت أربعة هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 500 عسكري.وأوضح البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا وزاغريزوفو ولوزوفايا وغلوشكوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، التشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، ومدينة خاركوف.كما حررت قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، شيربينوفكا، نوفولينوفكا، نوفوبوستينكا، بتروفكا ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت تسع هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html

https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html

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