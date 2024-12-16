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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T07:01+0000
2024-12-16T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نرى أن الوحدات تتقدم في عدة اتجاهات، وهذا ينطبق على محور كراسنوأرميسك نفسها، وهذا ينطبق أيضًا على ديميتروف، بعد تحرير شيفتشينكو، تحسن وضع وحداتنا بشكل ملحوظ".وأوضح بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد، على محور كراسنوأرميسك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها، ومنح القوات الروسية الأفضلية.وتابع: "أما بالنسبة لمحور كراسنوأرميسك، فقد رأينا محاولات للهجوم المضاد من قبل العدو، لكن بالنسبة لهم انتهى الأمر بشكل مؤلم للغاية، لأن الكثير منهم ماتوا، وأصيب الكثيرون، وكانت هذه الخسائر عديمة الفائدة على الإطلاق، لأن مقاتلينا كانوا قادرين، كما يقال، من الركوب على أكتاف العدو، حيث تقدموا أبعد من مواقع بداية الهجوم المضاد للعدو”.وأردف: "الاتجاه الأكثر سخونة هو كوراخوفو، حيث يستمر التقدم وتحرير المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتنفذ وحدات القوات المسلحة الروسية عملياتها، لقد رأينا أن المعارك نفسها في كوراخوفو فعالة للغاية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"ضابط أمريكي متقاعد: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائية
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رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

07:01 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 07:19 GMT 16.12.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationدبابة "تي-80" خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نرى أن الوحدات تتقدم في عدة اتجاهات، وهذا ينطبق على محور كراسنوأرميسك نفسها، وهذا ينطبق أيضًا على ديميتروف، بعد تحرير شيفتشينكو، تحسن وضع وحداتنا بشكل ملحوظ".
وأوضح بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد، على محور كراسنوأرميسك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها، ومنح القوات الروسية الأفضلية.
وتابع: "أما بالنسبة لمحور كراسنوأرميسك، فقد رأينا محاولات للهجوم المضاد من قبل العدو، لكن بالنسبة لهم انتهى الأمر بشكل مؤلم للغاية، لأن الكثير منهم ماتوا، وأصيب الكثيرون، وكانت هذه الخسائر عديمة الفائدة على الإطلاق، لأن مقاتلينا كانوا قادرين، كما يقال، من الركوب على أكتاف العدو، حيث تقدموا أبعد من مواقع بداية الهجوم المضاد للعدو”.

وأضاف بوشيلين: "تحرير بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية جار على قدم وساق، والقتال هناك فعال للغاية، وهناك تقدم للقوات المسلحة الروسية".

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وأردف: "الاتجاه الأكثر سخونة هو كوراخوفو، حيث يستمر التقدم وتحرير المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتنفذ وحدات القوات المسلحة الروسية عملياتها، لقد رأينا أن المعارك نفسها في كوراخوفو فعالة للغاية".
وفي وقت سابق، قال بوشيلين إن ما لا يزيد عن 20% من مستوطنة كوراخوفو لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول البقاء في المناطق السكنية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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