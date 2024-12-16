https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T07:01+0000

2024-12-16T07:01+0000

2024-12-16T07:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نرى أن الوحدات تتقدم في عدة اتجاهات، وهذا ينطبق على محور كراسنوأرميسك نفسها، وهذا ينطبق أيضًا على ديميتروف، بعد تحرير شيفتشينكو، تحسن وضع وحداتنا بشكل ملحوظ".وأوضح بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد، على محور كراسنوأرميسك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها، ومنح القوات الروسية الأفضلية.وتابع: "أما بالنسبة لمحور كراسنوأرميسك، فقد رأينا محاولات للهجوم المضاد من قبل العدو، لكن بالنسبة لهم انتهى الأمر بشكل مؤلم للغاية، لأن الكثير منهم ماتوا، وأصيب الكثيرون، وكانت هذه الخسائر عديمة الفائدة على الإطلاق، لأن مقاتلينا كانوا قادرين، كما يقال، من الركوب على أكتاف العدو، حيث تقدموا أبعد من مواقع بداية الهجوم المضاد للعدو”.وأردف: "الاتجاه الأكثر سخونة هو كوراخوفو، حيث يستمر التقدم وتحرير المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتنفذ وحدات القوات المسلحة الروسية عملياتها، لقد رأينا أن المعارك نفسها في كوراخوفو فعالة للغاية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"ضابط أمريكي متقاعد: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائية

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