https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T07:01+0000
2024-12-16T07:01+0000
2024-12-16T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_734b0ffd474396b41bc8231969cd9ef6.jpg
وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نرى أن الوحدات تتقدم في عدة اتجاهات، وهذا ينطبق على محور كراسنوأرميسك نفسها، وهذا ينطبق أيضًا على ديميتروف، بعد تحرير شيفتشينكو، تحسن وضع وحداتنا بشكل ملحوظ".وأوضح بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد، على محور كراسنوأرميسك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها، ومنح القوات الروسية الأفضلية.وتابع: "أما بالنسبة لمحور كراسنوأرميسك، فقد رأينا محاولات للهجوم المضاد من قبل العدو، لكن بالنسبة لهم انتهى الأمر بشكل مؤلم للغاية، لأن الكثير منهم ماتوا، وأصيب الكثيرون، وكانت هذه الخسائر عديمة الفائدة على الإطلاق، لأن مقاتلينا كانوا قادرين، كما يقال، من الركوب على أكتاف العدو، حيث تقدموا أبعد من مواقع بداية الهجوم المضاد للعدو”.وأردف: "الاتجاه الأكثر سخونة هو كوراخوفو، حيث يستمر التقدم وتحرير المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتنفذ وحدات القوات المسلحة الروسية عملياتها، لقد رأينا أن المعارك نفسها في كوراخوفو فعالة للغاية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"ضابط أمريكي متقاعد: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائية
https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_157:0:1124:725_1920x0_80_0_0_b61d335c53dbda0315be2893a0e53842.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
07:01 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 07:19 GMT 16.12.2024)
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نرى أن الوحدات تتقدم في عدة اتجاهات، وهذا ينطبق على محور كراسنوأرميسك نفسها، وهذا ينطبق أيضًا على ديميتروف، بعد تحرير شيفتشينكو، تحسن وضع وحداتنا بشكل ملحوظ".
وأوضح بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت تنفيذ هجوم مضاد، على محور كراسنوأرميسك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها، ومنح القوات الروسية الأفضلية.
وتابع: "أما بالنسبة لمحور كراسنوأرميسك، فقد رأينا محاولات للهجوم المضاد من قبل العدو، لكن بالنسبة لهم انتهى الأمر بشكل مؤلم للغاية، لأن الكثير منهم ماتوا، وأصيب الكثيرون، وكانت هذه الخسائر عديمة الفائدة على الإطلاق، لأن مقاتلينا كانوا قادرين، كما يقال، من الركوب على أكتاف العدو، حيث تقدموا أبعد من مواقع بداية الهجوم المضاد للعدو”.
وأضاف بوشيلين: "تحرير بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية جار على قدم وساق، والقتال هناك فعال للغاية، وهناك تقدم للقوات المسلحة الروسية".
وأردف: "الاتجاه الأكثر سخونة هو كوراخوفو، حيث يستمر التقدم وتحرير المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتنفذ وحدات القوات المسلحة الروسية عملياتها، لقد رأينا أن المعارك نفسها في كوراخوفو فعالة للغاية".
وفي وقت سابق، قال بوشيلين إن ما لا يزيد عن 20% من مستوطنة كوراخوفو لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول البقاء في المناطق السكنية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.