https://sarabic.ae/20241215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوشكينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095801049.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T09:08+0000

2024-12-15T09:08+0000

2024-12-15T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".ودحرت قوات مجموعة "الجنوب"، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وداتشنوي وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.كما أضاف البيان، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت أيضا بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، دحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وفولشانسك، وبريليبكا وزولوتشيف في مقاطعة خاركوف، وتم صد الهجوم المضاد من قبل مجموعة العدو المهاجمة.كما قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا، دفوريتشنايا، زاغريزوفو، لوزوفايا، بوروفايا، كوفشاروفكا، كوبيانسك، غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف وغابات سيريبريانسكي، كما تم صد هجومين مضادين لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه، وفريميفكا وزيلينو بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد أربع هجمات مضادة من قبل مجموعات معادية.استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، في مناطق نوفواندريفكا ومالايا توكماشكا ونوفوبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 عسكريًا وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر إم 777، عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع دي - 20، عيار 152 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثمانية صواريخ هيمارس، و116 طائرة مسيرة.ضابط أمريكي متقاعد: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائيةالاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواشنطن

https://sarabic.ae/20241215/القوات-الأوكرانية-تدفع-بمدربين-أجانب-نحو-كورسك-بالتزامن-مع-خسائرها-الفادحة-1095800424.html

https://sarabic.ae/20241215/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تنفي-تواصلها-مع-سي-أي-أيه-قبيل-استخدام-صواريخ-أوريشنيك-1095798991.html

https://sarabic.ae/20241215/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095798120.html

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رصد عسكري, روسيا