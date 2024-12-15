https://sarabic.ae/20241215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوشكينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095801049.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T09:08+0000
2024-12-15T09:08+0000
2024-12-15T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".ودحرت قوات مجموعة "الجنوب"، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وداتشنوي وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.كما أضاف البيان، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت أيضا بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، دحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وفولشانسك، وبريليبكا وزولوتشيف في مقاطعة خاركوف، وتم صد الهجوم المضاد من قبل مجموعة العدو المهاجمة.كما قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا، دفوريتشنايا، زاغريزوفو، لوزوفايا، بوروفايا، كوفشاروفكا، كوبيانسك، غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف وغابات سيريبريانسكي، كما تم صد هجومين مضادين لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه، وفريميفكا وزيلينو بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد أربع هجمات مضادة من قبل مجموعات معادية.استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، في مناطق نوفواندريفكا ومالايا توكماشكا ونوفوبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 عسكريًا وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر إم 777، عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع دي - 20، عيار 152 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثمانية صواريخ هيمارس، و116 طائرة مسيرة.ضابط أمريكي متقاعد: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائيةالاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواشنطن
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
09:08 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 15.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".
بلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكرياً ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.
ودحرت قوات مجموعة "الجنوب"، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وداتشنوي وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 77 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر دي - 30، ومدفع إل 119، بريطاني الصنع.
كما أضاف البيان، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت أيضا بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، دحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وفولشانسك، وبريليبكا وزولوتشيف في مقاطعة خاركوف، وتم صد الهجوم المضاد من قبل مجموعة العدو المهاجمة.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي - 30، إضافة لتدمير مستودع للذخيرة.
كما قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا، دفوريتشنايا، زاغريزوفو، لوزوفايا، بوروفايا، كوفشاروفكا، كوبيانسك، غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف وغابات سيريبريانسكي، كما تم صد هجومين مضادين لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
بلغت خسائر العدو أكثر من 550 عسكرياً، ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وتسع سيارات، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "أفيكو"، ومدفعين من نوع "ميلارا" إيطاليي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، و مدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم "أكاسيا" وثلاثة مدافع هاوتزر "دي - 30"، ومدفع "إل 119" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة، ومحطة الحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف".
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه، وفريميفكا وزيلينو بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد أربع هجمات مضادة من قبل مجموعات معادية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، ومدفع قيصر فرنسي عيار 155 ملم، وراجمة صواريخ "بارتيزان" عيار 80 ملم.
استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، في مناطق نوفواندريفكا ومالايا توكماشكا ونوفوبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 عسكريًا وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر إم 777، عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع دي - 20، عيار 152 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.
كما قام الطيران الحربي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، بتدمير مركبة مراقبة قتالية ومحطة رادار إم بي كيو 65، وأربع منصات إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، أمريكية الصنع، إضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتراكم القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 146 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثمانية صواريخ هيمارس، و116 طائرة مسيرة.