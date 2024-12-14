https://sarabic.ae/20241214/الاستخبارات-الروسية-تكشف-سبب-وجود-قناة-اتصال-بين-موسكو-وواسنطن-1095790036.html
الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن
الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، بأن قناة الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مسألة تبادل الأسرى مستمرة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:47+0000
2024-12-14T15:47+0000
2024-12-14T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأجاب ناريشكين، عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت هناك اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تبادل الأسرى، قائلا: "هناك قناة اتصال".وخلال عملية التبادل، غادر روسيا عدد من المواطنين المدانين بالتجسس وعدد من الروس ذوي الجنسية المزدوجة، وقد ثبتت إدانة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل؛ وأُدينوا، من بين أمور أخرى، بموجب مواد الخيانة والقيام بأنشطة متطرفة.
https://sarabic.ae/20241214/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095780113.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن
صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، بأن قناة الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مسألة تبادل الأسرى مستمرة.
وأجاب ناريشكين، عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت هناك اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تبادل الأسرى، قائلا: "هناك قناة اتصال".
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في الأول من أغسطس/ آب الماضي، أن 8 روس كانوا محتجزين في عدد من دول الناتو، قد أعيدوا إلى روسيا.
ولم يتم إثبات إدانتهم أثناء جلسات المحكمة، وأثناء قضاء مدة العقوبة.
وخلال عملية التبادل، غادر روسيا عدد من المواطنين المدانين بالتجسس وعدد من الروس ذوي الجنسية المزدوجة، وقد ثبتت إدانة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل؛ وأُدينوا، من بين أمور أخرى، بموجب مواد الخيانة والقيام بأنشطة متطرفة.