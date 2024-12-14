https://sarabic.ae/20241214/الاستخبارات-الروسية-تكشف-سبب-وجود-قناة-اتصال-بين-موسكو-وواسنطن-1095790036.html

الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن

الاستخبارات الروسية تكشف سبب وجود "قناة اتصال" بين موسكو وواسنطن

سبوتنيك عربي

صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، بأن قناة الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مسألة تبادل الأسرى مستمرة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T15:47+0000

2024-12-14T15:47+0000

2024-12-14T15:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg

وأجاب ناريشكين، عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت هناك اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تبادل الأسرى، قائلا: "هناك قناة اتصال".وخلال عملية التبادل، غادر روسيا عدد من المواطنين المدانين بالتجسس وعدد من الروس ذوي الجنسية المزدوجة، وقد ثبتت إدانة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل؛ وأُدينوا، من بين أمور أخرى، بموجب مواد الخيانة والقيام بأنشطة متطرفة.

https://sarabic.ae/20241214/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095780113.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية