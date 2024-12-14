https://sarabic.ae/20241214/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095780113.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T10:07+0000

2024-12-14T10:07+0000

2024-12-14T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجومين مضادين وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية". وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ، وتم صد هجوم مضاد وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت ثلاثة مستودعات للطائرات بدون طيار، وكذالك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 153 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صواريخ باليستية من طراز "هيمارس" و60 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241125/بضربة-مباشرة-سو-34-الروسية-تدمر-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-كورسك-فيديو-1095155915.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا