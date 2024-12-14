القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.
قالت وزارة الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 540 عسكري، وعددا من المدافع، وناقلتي جند مدرعتين ومركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "Zakhist-AF" و"Enclave".
وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجومين مضادين وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 225 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ، وتم صد هجوم مضاد وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد أربع هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 365 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت ثلاثة مستودعات للطائرات بدون طيار، وكذالك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 153 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صواريخ باليستية من طراز "هيمارس" و60 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.