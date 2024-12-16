https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الاثنين، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T03:57+0000
2024-12-16T03:57+0000
2024-12-16T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سو-34
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع بيانا حول الأمر، جاء فيه، "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، ضربة ليلية استهدفت أفراد ومعقل للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأشارت الوزارة إلى، أن الضربة نفذت على الأهداف التي تم استطلاعها، بقنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار الإقلاع".
https://sarabic.ae/20241215/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-400-عسكري-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095804172.html
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سو-34, روسيا, القوات الأوكرانية
سو-34, روسيا, القوات الأوكرانية
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
03:57 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 04:50 GMT 16.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الاثنين، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع بيانا حول الأمر، جاء فيه، "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، ضربة ليلية استهدفت أفراد ومعقل للقوات المسلحة الأوكرانية
في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأشارت الوزارة إلى، أن الضربة نفذت على الأهداف التي تم استطلاعها، بقنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار الإقلاع".