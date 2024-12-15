https://sarabic.ae/20241215/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-400-عسكري-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095804172.html
قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك
قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر القوات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:15+0000
2024-12-15T11:15+0000
2024-12-15T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 400 عسكري ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، فضلا عن استسلام 5 عسكريين أوكرانيين".وأضافت: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40860 عسكريًا، و241 دبابة، و180 مركبة قتال مشاة، و125 ناقلة جند مدرعة، و1256 مركبة قتال مدرعة، و1138 سيارة، و314 قطع مدفعية، و40 راجمة صواريخ، و74 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.بلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكرياً ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.
https://sarabic.ae/20241215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوشكينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095801049.html
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روسيا
قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء محاولة اجتياحها مقاطعة كورسك نحو 40860 عسكريا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 400 عسكري ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، فضلا عن استسلام 5 عسكريين أوكرانيين".
وأضافت: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40860 عسكريًا، و241 دبابة، و180 مركبة قتال مشاة، و125 ناقلة جند مدرعة، و1256 مركبة قتال مدرعة، و1138 سيارة، و314 قطع مدفعية، و40 راجمة صواريخ، و74 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".
بلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكرياً ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.