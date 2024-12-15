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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241215/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-400-عسكري-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095804172.html
قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك
قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر القوات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:15+0000
2024-12-15T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 400 عسكري ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، فضلا عن استسلام 5 عسكريين أوكرانيين".وأضافت: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40860 عسكريًا، و241 دبابة، و180 مركبة قتال مشاة، و125 ناقلة جند مدرعة، و1256 مركبة قتال مدرعة، و1138 سيارة، و314 قطع مدفعية، و40 راجمة صواريخ، و74 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.بلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكرياً ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.
https://sarabic.ae/20241215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوشكينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095801049.html
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روسيا

قوات كييف تفقد أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك

11:15 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء محاولة اجتياحها مقاطعة كورسك نحو 40860 عسكريا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 400 عسكري ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، فضلا عن استسلام 5 عسكريين أوكرانيين".
وأضافت: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40860 عسكريًا، و241 دبابة، و180 مركبة قتال مشاة، و125 ناقلة جند مدرعة، و1256 مركبة قتال مدرعة، و1138 سيارة، و314 قطع مدفعية، و40 راجمة صواريخ، و74 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
09:08 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".
بلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكرياً ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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