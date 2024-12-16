لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
© Sputnik تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك الحدودية.
وجاء في بيان الوزارة: "استخدمت وحدات المظليين الهجوميين التضاريس المحلية وظروف الطقس للتنقل السري، ومن ثم هاجموا البلدة بسرعة، بعد توجيه ضربات نارية ضد العدو باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، سيطروا على عدة مبانٍ في وسط البلدة وبدأوا بتطهيرها من القوات المعادية".
وأضاف البيان، أن وحدات القوات الأوكرانية حاولت إرسال تعزيزات، لكن القوات الروسية دمرت هذه التعزيزات بواسطة ضربات المدفعية والطائرات دون طيار.
📹وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات من تحرير بلدة نوفويفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 16, 2024
واستغلت مجموعات الاقتحام الروسية التضاريس وظروف الطقس للتسلل بهدوء نحو البلدة وتنفيذ هجوم مباغت ضد القوات الأوكرانية. pic.twitter.com/iZbLsF1se3
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من المعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو وجثث الجنود الأوكرانيين على الطرقات خلال بعد دخول القوات الروسية إلى البلدة المحررة.
وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من قبل القوات الروسية.