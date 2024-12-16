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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/لحظة-تحرير-بلدة-نوفوإيفانوفكا-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو-1095824818.html
لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك الحدودية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T09:32+0000
2024-12-16T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك الحدودية.وجاء في بيان الوزارة: "استخدمت وحدات المظليين الهجوميين التضاريس المحلية وظروف الطقس للتنقل السري، ومن ثم هاجموا البلدة بسرعة، بعد توجيه ضربات نارية ضد العدو باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، سيطروا على عدة مبانٍ في وسط البلدة وبدأوا بتطهيرها من القوات المعادية". وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من المعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو وجثث الجنود الأوكرانيين على الطرقات خلال بعد دخول القوات الروسية إلى البلدة المحررة.وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من قبل القوات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبيةمقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

09:32 GMT 16.12.2024
© Sputnik تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك
 تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك الحدودية.
وجاء في بيان الوزارة: "استخدمت وحدات المظليين الهجوميين التضاريس المحلية وظروف الطقس للتنقل السري، ومن ثم هاجموا البلدة بسرعة، بعد توجيه ضربات نارية ضد العدو باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، سيطروا على عدة مبانٍ في وسط البلدة وبدأوا بتطهيرها من القوات المعادية".

وأضاف البيان، أن وحدات القوات الأوكرانية حاولت إرسال تعزيزات، لكن القوات الروسية دمرت هذه التعزيزات بواسطة ضربات المدفعية والطائرات دون طيار.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من المعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو وجثث الجنود الأوكرانيين على الطرقات خلال بعد دخول القوات الروسية إلى البلدة المحررة.
وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من قبل القوات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك

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