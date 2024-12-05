https://sarabic.ae/20241205/الجيش-الروسي-يواصل-تقدمه-في-عمق-الدفاعات-الأوكرانية-ويستهدف-عددا-من-الألوية--1095504542.html

الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية ويستهدف عددا من الألوية

الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية ويستهدف عددا من الألوية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية، مكبدا قوات كييف خسائر فادحة في العدة والعتاد. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T10:23+0000

2024-12-05T10:23+0000

2024-12-05T10:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/10/1089907669_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_7070d9963958b161acc03a320988ecd9.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الإقليمي، ومفرزة الحدود التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق فيتيرينارنيه، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 65 جنديا، ومركبتين.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، بوغايفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي. وتم صد ستة هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وأوسبينوفكا، وأولاكلي، وأوستروفسكوي، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع في مناطق رازليف، كومار، دنيبرونيرجيا، نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ودبابتين من طراز "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة "ماكس برو" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095495136.html

https://sarabic.ae/20241205/في-غضون-ساعة-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-1095493994.html

https://sarabic.ae/20241204/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095468973.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري