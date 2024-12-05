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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241205/الجيش-الروسي-يواصل-تقدمه-في-عمق-الدفاعات-الأوكرانية-ويستهدف-عددا-من-الألوية--1095504542.html
الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية ويستهدف عددا من الألوية
الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية ويستهدف عددا من الألوية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية، مكبدا قوات كييف خسائر فادحة في العدة والعتاد. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:23+0000
2024-12-05T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الإقليمي، ومفرزة الحدود التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق فيتيرينارنيه، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 65 جنديا، ومركبتين.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، بوغايفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي. وتم صد ستة هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وأوسبينوفكا، وأولاكلي، وأوستروفسكوي، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع في مناطق رازليف، كومار، دنيبرونيرجيا، نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ودبابتين من طراز "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة "ماكس برو" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095495136.html
https://sarabic.ae/20241205/في-غضون-ساعة-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-1095493994.html
https://sarabic.ae/20241204/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095468973.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية ويستهدف عددا من الألوية

10:23 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 05.12.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق الدفاعات الأوكرانية، مكبدا قوات كييف خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الإقليمي، ومفرزة الحدود التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق فيتيرينارنيه، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 65 جنديا، ومركبتين.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، بوغايفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي. وتم صد ستة هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 560 عسكريًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثماني سيارات، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، ومدفعي هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إل-119" عيار 105 ملم بريطاني الصنع.
مجموعة تونغوسكا المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:48 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وأوسبينوفكا، وأولاكلي، وأوستروفسكوي، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
في غضون ساعة.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
02:22 GMT

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي منظومتين صاروخيتين متعددتي الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و101 طائرة دون طيار.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع في مناطق رازليف، كومار، دنيبرونيرجيا، نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ودبابتين من طراز "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، وناقلة جنود مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة "ماكس برو" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
أمس, 10:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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