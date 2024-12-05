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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241205/في-غضون-ساعة-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-1095493994.html
في غضون ساعة.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
في غضون ساعة.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة في غضون ساعة الليلة،... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T02:22+0000
2024-12-05T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "يواصل مدافعونا تدميرهم للطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وفي غضون ساعة اكتشفت ودمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات مسيرة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241204/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-11-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1095464234.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

في غضون ساعة.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك

02:22 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة في غضون ساعة الليلة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "يواصل مدافعونا تدميرهم للطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وفي غضون ساعة اكتشفت ودمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات مسيرة".
وأكد بوغماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
أمس, 05:50 GMT
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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