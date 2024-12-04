https://sarabic.ae/20241204/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-11-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1095464234.html

منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت 11 طائرة دون طيار أوكرانية، في سماء مقاطعات روستوف وكورسك وبريانسك وريازان... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T05:50+0000

2024-12-04T05:50+0000

2024-12-04T05:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "في 4 ديسمبر (كانون الأول)، من الساعة 05.30 إلى 07.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت ودمرت 11 طائرة أوكرانية مسيرة".وأردف البيان: "تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".وأردف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.إعلام أمريكي يكشف عن مقاتلة روسية مذهلة الأداء

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