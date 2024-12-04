https://sarabic.ae/20241204/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-11-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1095464234.html
منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت 11 طائرة دون طيار أوكرانية، في سماء مقاطعات روستوف وكورسك وبريانسك وريازان... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T05:50+0000
2024-12-04T05:50+0000
2024-12-04T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "في 4 ديسمبر (كانون الأول)، من الساعة 05.30 إلى 07.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت ودمرت 11 طائرة أوكرانية مسيرة".وأردف البيان: "تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".وأردف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.إعلام أمريكي يكشف عن مقاتلة روسية مذهلة الأداء
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https://sarabic.ae/20241204/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095463471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت 11 طائرة دون طيار أوكرانية، في سماء مقاطعات روستوف وكورسك وبريانسك وريازان وكالوغا.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "في 4 ديسمبر (كانون الأول)، من الساعة 05.30 إلى 07.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت ودمرت 11 طائرة أوكرانية مسيرة".
وأردف البيان: "تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 24 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأردف البيان
: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.