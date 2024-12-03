https://sarabic.ae/20241203/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-يدرك-عجزه-في-الصراع-1095453518.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بأنه لا يستطيع الاستمرار في المشاركة في الصراع الأوكراني. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T15:44+0000
2024-12-03T15:44+0000
2024-12-03T15:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "يعترف (زيلينسكي) بأن ليس لديه الفرصة لمواصلة الحرب وأن البديل الوحيد المتبقي هو نوع من التسوية عن طريق التفاوض في المستقبل القريب".وسبق أن قدم فلاديمير زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتتضمن الوثيقة 5 نقاط و3 إضافات سرية. على وجه الخصوص، تتضمن النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية، رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة، نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا، مؤكدا أن "تنفيذ الخطة يعتمد على الشركاء".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة زيلينسكي"، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة"، ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا ينتهك القانون الدوليخبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحاميةبعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
https://sarabic.ae/20241202/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-الخيار-الوحيد-الذي-ينتظر-زيلينسكي-1095386210.html
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روسيا
ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكراني
15:44 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 03.12.2024)
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بأنه لا يستطيع الاستمرار في المشاركة في الصراع الأوكراني.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "يعترف (زيلينسكي) بأن ليس لديه الفرصة لمواصلة الحرب وأن البديل الوحيد المتبقي هو نوع من التسوية عن طريق التفاوض في المستقبل القريب".
وأوضح أن زيلينسكي يدرك أن ليس لديه أي أساس للمفاوضات وليس لديه أي نفوذ على الإطلاق.
وسبق أن قدم فلاديمير زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتتضمن الوثيقة 5 نقاط و3 إضافات سرية.
على وجه الخصوص، تتضمن النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية، رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة، نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا، مؤكدا أن "تنفيذ الخطة يعتمد على الشركاء".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة زيلينسكي"، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة"، ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.