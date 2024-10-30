https://sarabic.ae/20241030/خبير-لـسبوتنيك-استعراض-روسيا-لقوتها-هو-لتبريد-الروؤس-الحامية-1094325886.html

خبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحامية

خبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحامية

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، أن روسيا لا يمكن أن تكون البادئة في أي حرب، فهي دائما جاهزة للدفاع عن أمنها القومي وأراضيها، معتبراً أن... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T14:20+0000

2024-10-30T14:20+0000

2024-10-30T14:20+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدد أيوب، على أن استعراض روسيا لقوتها هو للقول لحلف الناتو، والولايات المتحدة الأميركية، بأن كل الاستفزازات التي تجري ومحاولات الاعتداءات على الأراضي الروسية، وتعريض الأمن القومي الروسي للخطر لا يمكن أن يبقى دون رد.وأضاف: "أولاً أرادت روسيا من ذلك إراسال رسالة، قبل الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عما يمكن أن يربح في الانتخابات، ثانيا لتبريد الرؤوس الحامية التي تحاول اليوم وتُحرض على تسليم أوكرانيا، أسلحة بعيدة المدى من أجل ضرب الأماكن الاستراتيجية في روسيا، وكل هذا الأمر يعرض الأمن القومي الروسي للخطر، وأي ضربة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير". أما عن الحديث عن أن كوريا الشمالية، أرسلت قوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب، أشار أيوب إلى أنه عندما "تُتتهم كوريا الشمالية أنها ترسل عناصر من جيشها إلى روسيا، فهذا بحد ذاته مؤشر على التصعيد".ولفت إلى أن "كل ما يقوم به حلف الناتو من استفزازات تعتبر حتى الآن، بمثابة جس نبض لروسيا وإلى أي مدى يمكن أن تسكت وأن لا ترد على مثل هذه الاستفزازات والاعتداءات على أمنها".وعن انخراط الغرب في الحرب وتورطه فيها، أشار أيوب، إلى أن "كل العمليات الإرهابية التي تحدث داخل روسيا، والتفجيرات التي حصلت في المراكز التجارية لم تكن لتحصل لولا الدعم الغربي"، مشددا على أن "الفشل على جبهات القتال، يحاولون تعويضه عبر العمليات الإرهابية داخل روسيا".إقرأ أيضا:بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟

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