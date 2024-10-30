خبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحامية
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية في ميدان للتدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation/
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أكد الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، أن روسيا لا يمكن أن تكون البادئة في أي حرب، فهي دائما جاهزة للدفاع عن أمنها القومي وأراضيها، معتبراً أن ما يتم الترويج له اليوم عالمياً هو لشيطنة روسيا وكوريا الشمالية وإيران، بعد امتعاض الولايات المتحدة والدول الأوروبية من قمة "بريكس" ونجاحها في إظهار انفتاح روسيا على الجميع.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدد أيوب، على أن استعراض روسيا لقوتها هو للقول لحلف الناتو، والولايات المتحدة الأميركية، بأن كل الاستفزازات التي تجري ومحاولات الاعتداءات على الأراضي الروسية، وتعريض الأمن القومي الروسي للخطر لا يمكن أن يبقى دون رد.
وأضاف: "أولاً أرادت روسيا من ذلك إراسال رسالة، قبل الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عما يمكن أن يربح في الانتخابات، ثانيا لتبريد الرؤوس الحامية التي تحاول اليوم وتُحرض على تسليم أوكرانيا، أسلحة بعيدة المدى من أجل ضرب الأماكن الاستراتيجية في روسيا، وكل هذا الأمر يعرض الأمن القومي الروسي للخطر، وأي ضربة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير".
وأضاف: "أولاً أرادت روسيا من ذلك إراسال رسالة، قبل الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عما يمكن أن يربح في الانتخابات، ثانيا لتبريد الرؤوس الحامية التي تحاول اليوم وتُحرض على تسليم أوكرانيا، أسلحة بعيدة المدى من أجل ضرب الأماكن الاستراتيجية في روسيا، وكل هذا الأمر يعرض الأمن القومي الروسي للخطر، وأي ضربة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير".
روسيا أرادت أيضا إيصال رسالة إلى أمريكا، مفادها إما أن يكون الأمن والسلم للجميع، أو أن من يبدأ الحرب فعليه أن يتحمل عواقبها والمسؤولية عن نتائجها.
أما عن الحديث عن أن كوريا الشمالية، أرسلت قوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب، أشار أيوب إلى أنه عندما "تُتتهم كوريا الشمالية أنها ترسل عناصر من جيشها إلى روسيا، فهذا بحد ذاته مؤشر على التصعيد".
وإضافة إلى الإنجازات الميدانية على جبهات القتال، ترسل روسيا باستعراض قوتها رسائل إلى حلف الناتو بأنه لا يمكن لهذه الاستفزازات والضغوط أن تؤثر على الوضع الميداني في روسيا، ولا على الداخل الروسي الذي تحاول أمريكا والغرب زعزعته بتأزيم الوضع الداخلي في روسيا، والضغط على الاقتصاد.
ولفت إلى أن "كل ما يقوم به حلف الناتو من استفزازات تعتبر حتى الآن، بمثابة جس نبض لروسيا وإلى أي مدى يمكن أن تسكت وأن لا ترد على مثل هذه الاستفزازات والاعتداءات على أمنها".
بعد فشل الناتو عسكرياً وفشله في فرض العقوبات على روسيا، يحاول اليوم تأزيم الوضع في الداخل الروسي عبر الحرب النفسية الإعلامية.
وعن انخراط الغرب في الحرب وتورطه فيها، أشار أيوب، إلى أن "كل العمليات الإرهابية التي تحدث داخل روسيا، والتفجيرات التي حصلت في المراكز التجارية لم تكن لتحصل لولا الدعم الغربي"، مشددا على أن "الفشل على جبهات القتال، يحاولون تعويضه عبر العمليات الإرهابية داخل روسيا".
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