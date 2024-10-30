https://sarabic.ae/20241030/خبير-لـسبوتنيك-روسيا-تسعى-لردع-الناتو-وتؤكد-حرصها-على-الأمن-الإقليمي--1094323281.html

خبير لـ"سبوتنيك": روسيا تسعى لردع الناتو وتؤكد حرصها على الأمن الإقليمي

خبير لـ"سبوتنيك": روسيا تسعى لردع الناتو وتؤكد حرصها على الأمن الإقليمي

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الأمن الدولي وخبير بالشأن الروسي والإماراتي الدكتور جاسم محمد، أنّ "الخطاب الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العقيدة النووية لروسيا... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T13:30+0000

2024-10-30T13:30+0000

2024-10-30T13:30+0000

تقارير سبوتنيك

موسكو

روسيا

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وأشار د. محمد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "هناك صواريخ وصلت إلى أوكرانيا من شأنها تصعيد الأعمال القتالية وتهديد أمن روسيا"، مؤكداً أنّ "هناك مقولة معروفة في روسيا تقول: "عندما يكون هناك تهديد وجودي لأمن روسيا، فإنها ستلجأ إلى السلاح النووي وإلى كل الوسائل للدفاع عن أراضيها".ولفت الخبير إلى "وجود قواعد اشتباك واضحة وثابتة بين روسيا والناتو، رغم أن هذه القواعد قد شهدت تصعيدًا." وأكد د. محمد أنّ "بوتين يصعد لهجته للوصول إلى تهدئة"، مشيرًا إلى أنّ "التصعيد في الخطاب هدفه خفض التصعيد العسكري، وبهذا الشكل أراد الرئيس بوتين إرسال رسالة واضحة بأن لروسيا قدرات عالية".وأوضح أنّ "روسيا لا تنجر إلى سباق تسلح جديد بقدر ما تسعى إلى إرسال إنذار إلى الناتو بأن لديها قدرات عالية للدفاع عن أمنها القومي". وأضاف الخبير أنّ "روسيا لا تزال منضبطة فيما يتعلق بعدم استخدام الأسلحة النووية، مما يعكس حرصها على الأمن في المنطقة وتجنب توسيع نطاق الحرب الكبرى". ورأى أنّ "ما جاء في قمة قازان وتصريحات بوتين يعزز حرص روسيا على الأمن الدولي".وبيّن المحمد أنّ "الخطاب موجه بشكل مباشر إلى الناتو، حيث تنفذ القوات الروسية مناورات نووية وصواريخ استراتيجية، وتعمل على نقل القواعد العسكرية بشكل منهجي لتحويلها إلى أنظمة متحركة ضمن المناورات الروسية، مما يدل على استعدادها لأي مواجهة".وفي سياق آخر، تناول د. محمد "زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الإمارات، حيث تم الحديث عن إعادة دمج سوريا في البيئة الإقليمية ومساعدتها الاقتصادية". وأكد أنّ "العلاقات بين الإمارات وروسيا تتسم بالشخصية بين الزعيمين، وهناك وجهة نظر مشتركة بشأن دعم عودة العلاقات مع سوريا". وأشار إلى أنّه "منذ عام 2011، قامت أطراف دولية بإثارة وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، حيث تُعتبر إدلب ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية". وذكر أنّ "المطلوب الآن في ضوء التهديدات الجيوسياسية هو أن تنهض هذه الدول وأن تستعيد دمشق دورها وسيطرتها على أراضيها". وفي ما يتعلق بالملف التركي السوري، أكد د. محمد أنّ "أنقرة لديها علاقات جيدة مع روسيا والإمارات، مما يفتح المجال لتفاهمات أو وساطة لحل هذا الملف، وقد تكون هذه الأطراف ضامنة مثل روسيا والإمارات".تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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