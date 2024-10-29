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شويغو يتحدث من الإمارات عن مساع مهمة جدا لسوريا

شويغو يتحدث من الإمارات عن مساع مهمة جدا لسوريا

سبوتنيك عربي

أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط لا يزال صعبا ومتوترا للغاية، ومن المهم مواصلة إعادة دمج سوريا في البيئة... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T13:18+0000

2024-10-29T13:18+0000

2024-10-29T13:18+0000

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ونقلت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله: "من المهم مواصلة إعادة الاندماج النشط لسوريا في البيئة الإقليمية، وتعزيز العودة الكاملة لهذا البلد إلى الأسرة العربية وتحفيز الاستثمار من دول الخليج الأخرى في الاقتصاد السوري".وأشار البيان إلى أنه وبعد رحلة عمل شويغو إلى الإمارات العربية المتحدة، ناقش شويغو مع القيادة السياسية العليا في البلاد، الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والذي "لا يزال صعبًا ومتوترًا للغاية".وجاء في البيان: "تم خلال الاجتماعات مناقشة قضايا الأمن الإقليمي بشكل منفصل، ولا سيما الوضع في سوريا ومكافحة الجماعات الإرهابية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في ليبيا، كما تمت مناقشة مسائل التفاعل بين أجهزة الأمن في روسيا والإمارات العربية المتحدة بالتفصيل".وأوضح أن ربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول "بريكس" يفتح آفاقاً إضافية لتطوير شراكة استراتيجية متعددة الأوجه مع روسيا.وزار شويغو الإمارات العربية المتحدة في رحلة عمل، والتقى بقيادة البلاد ومجلس الأمن القومي الإماراتي.وناقش الطرفان قضايا الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية، فضلاً عن تنفيذ البلدان لمشاريع ثنائية مهمة بشأن استخدام الطاقة النووية السلمية.قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبيوزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة

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