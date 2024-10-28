https://sarabic.ae/20241028/قديروف-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-ودي-مع-رئيس-الإمارات-في-أبو-ظبي-1094225738.html
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن تفاصيل لقاء جمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وذلك بعد زيارة الأخير إلى موسكو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T05:41+0000
2024-10-28T05:41+0000
2024-10-28T05:41+0000
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رمضان قديروف
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
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ونشر قديروف، أمس الأحد، صورة تجمعه بابن زايد من اللقاء الودي، وكتب معها عبر حسابه على "تلغرام": "التقيت في أبو ظبي بأخي العزيز الأكبر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحدثنا عن الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس الإمارات إلى موسكو، وعن لقائه مع الرئيس، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)".وتابع: "كان لنا حديث موضوعي عن تطور العلاقات بين البلدين، والنجاحات التي تحققت، وحجم التبادل التجاري وغير ذلك الكثير".وأشار الرئيس الشيشاني في منشوره، إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "استفسر منه عن الأوضاع في جمهورية الشيشان ونجاحاتها وإنجازاتها، وأخبره عن آخر الأخبار في منطقتنا، وعن عمليات البناء الجديد في المدن، وعن خطط المستقبل القريب".وختم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، منشوره، بالتعبير عن امتنانه الشديد "لأخيه العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا اللقاء، وأنه يثق في أن الشيشان والإمارات لن تؤديا كل يوم إلا إلى تطوير، وتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي عقدت في مدينة قازان الروسية،بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241020/الكرملين-العلاقات-بين-الرئيس-الروسي-ونظيره-الإماراتي-تتسم-بالثقة-والصداقة-1093977880.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان قديروف, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان قديروف, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن تفاصيل لقاء جمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وذلك بعد زيارة الأخير إلى موسكو.
ونشر قديروف
، أمس الأحد، صورة تجمعه بابن زايد من اللقاء الودي، وكتب معها عبر حسابه على "تلغرام": "التقيت في أبو ظبي بأخي العزيز الأكبر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحدثنا عن الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس الإمارات إلى موسكو، وعن لقائه مع الرئيس، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)".
وتابع: "كان لنا حديث موضوعي عن تطور العلاقات بين البلدين، والنجاحات التي تحققت، وحجم التبادل التجاري وغير ذلك الكثير".
وأشار الرئيس الشيشاني
في منشوره، إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "استفسر منه عن الأوضاع في جمهورية الشيشان ونجاحاتها وإنجازاتها، وأخبره عن آخر الأخبار في منطقتنا، وعن عمليات البناء الجديد في المدن، وعن خطط المستقبل القريب".
وختم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، منشوره، بالتعبير عن امتنانه الشديد "لأخيه العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا اللقاء، وأنه يثق في أن الشيشان والإمارات لن تؤديا كل يوم إلا إلى تطوير، وتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".
وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية
، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.
وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي عقدت في مدينة قازان الروسية،بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.