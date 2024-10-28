قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241028/قديروف-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-ودي-مع-رئيس-الإمارات-في-أبو-ظبي-1094225738.html
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن تفاصيل لقاء جمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وذلك بعد زيارة الأخير إلى موسكو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T05:41+0000
2024-10-28T05:41+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
رمضان قديروف
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_8535075c613c37c962abf0f330e7689f.jpg
ونشر قديروف، أمس الأحد، صورة تجمعه بابن زايد من اللقاء الودي، وكتب معها عبر حسابه على "تلغرام": "التقيت في أبو ظبي بأخي العزيز الأكبر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحدثنا عن الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس الإمارات إلى موسكو، وعن لقائه مع الرئيس، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)".وتابع: "كان لنا حديث موضوعي عن تطور العلاقات بين البلدين، والنجاحات التي تحققت، وحجم التبادل التجاري وغير ذلك الكثير".وأشار الرئيس الشيشاني في منشوره، إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "استفسر منه عن الأوضاع في جمهورية الشيشان ونجاحاتها وإنجازاتها، وأخبره عن آخر الأخبار في منطقتنا، وعن عمليات البناء الجديد في المدن، وعن خطط المستقبل القريب".وختم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، منشوره، بالتعبير عن امتنانه الشديد "لأخيه العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا اللقاء، وأنه يثق في أن الشيشان والإمارات لن تؤديا كل يوم إلا إلى تطوير، وتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي عقدت في مدينة قازان الروسية،بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241020/الكرملين-العلاقات-بين-الرئيس-الروسي-ونظيره-الإماراتي-تتسم-بالثقة-والصداقة-1093977880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73344e97c34d98685dad5acbe2cdb884.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان قديروف, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رمضان قديروف, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين

قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي

05:41 GMT 28.10.2024
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
رئيس الشيشان رمضان قديروف
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
تابعنا عبر
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن تفاصيل لقاء جمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وذلك بعد زيارة الأخير إلى موسكو.
ونشر قديروف، أمس الأحد، صورة تجمعه بابن زايد من اللقاء الودي، وكتب معها عبر حسابه على "تلغرام": "التقيت في أبو ظبي بأخي العزيز الأكبر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحدثنا عن الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس الإمارات إلى موسكو، وعن لقائه مع الرئيس، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)".
وتابع: "كان لنا حديث موضوعي عن تطور العلاقات بين البلدين، والنجاحات التي تحققت، وحجم التبادل التجاري وغير ذلك الكثير".
وأشار الرئيس الشيشاني في منشوره، إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "استفسر منه عن الأوضاع في جمهورية الشيشان ونجاحاتها وإنجازاتها، وأخبره عن آخر الأخبار في منطقتنا، وعن عمليات البناء الجديد في المدن، وعن خطط المستقبل القريب".
وختم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، منشوره، بالتعبير عن امتنانه الشديد "لأخيه العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا اللقاء، وأنه يثق في أن الشيشان والإمارات لن تؤديا كل يوم إلا إلى تطوير، وتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
الكرملين: العلاقات بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي تتسم بالثقة والصداقة
20 أكتوبر, 20:36 GMT
وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.
وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي عقدت في مدينة قازان الروسية،بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала