https://sarabic.ae/20241020/الكرملين-العلاقات-بين-الرئيس-الروسي-ونظيره-الإماراتي-تتسم-بالثقة-والصداقة-1093977880.html

الكرملين: العلاقات بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي تتسم بالثقة والصداقة

الكرملين: العلاقات بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي تتسم بالثقة والصداقة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T20:36+0000

2024-10-20T20:36+0000

2024-10-20T20:36+0000

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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردًا على سؤال عن سبب عقد الاجتماع في مقر إقامة الرئيس الروسي: "بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد، يتمتعان بعلاقات ودية وبناءة ووثيقة وطويلة الأمد، وتسمح هذه العلاقات بمناقشة أخطر القضايا بشكل سري في مثل هذا الإطار غير الرسمي".وقال بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".من ناحية أخرى، شكر الرئيس الروسي نظيره الإماراتي، على جهود الوساطة الإنسانية التي بذلتها أبو ظبي مع أوكرانيا، قائلًا: "أود أن أشكركم على مشاركتكم في حل القضايا الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الأسرى... وأقصد أيضاً التبادل الأخير".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وأضاف المراسل أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس".وخلال المفاوضات الرسمية، المقرر إجراؤها يوم غد الاثنين، سيبحث الزعيمان وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه.وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

https://sarabic.ae/20241020/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والإمارات-ترقى-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية--1093974370.html

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